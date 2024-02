Prins Harry er lige nu på et af sine mere sjældne besøg i Storbritannien. Men en stor genforening med familien bliver det ikke til.

I hvert når det kommer til, hvorvidt prins William og prins Harry har tænkt sig at mødes.

Det er der nemlig ingen planer om, skriver de britiske medier BBC og Sky News.

Prins Harry er i London for at besøge sin far, kong Charles, der er syg med kræft.

Prins Harry og prins William. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry og prins William. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Det meddelte Buckingham Palace mandag, hvorefter prins Harrys talsperson bekræftede, at prinsen snart ville rejse til London.

Og allerede tirsdag klokken 13 lokal tid landede prinsen så.

Ifølge Sky News blev han kørt direkte til Clarence House, hvor kong Charles opholder sig.

Rhiannon Mills, Sky News' royale hofreporter, beretter, at prinsen og kong Charles har tilbragt en del privattid sammen siden.

Men et møde mellem de to prinser bliver der, ifølge medierne, ikke tale om:

»De mange års uoverensstemmelser mellem prins Harry og Meghan Markle og resten af de kongelige – om Harry og Meghans beslutninger om at dele personlige detaljer om deres vanskelige forhold til visse familiemedlemmer – har sat gang i spekulationerne om, hvorvidt de to brødre ville mødes.«

»I øjeblikket virker det meget usandsynligt, at det vil ske under dette besøg,« siger hun.

Prins William har haft fri, siden hans hustru, hertuginde Kate, har været indlagt efter en maveoperation.

Det forventes, at han genoptager sine officielle pligter onsdag.

Prins Harry har de seneste år haft et anstrengt forhold til resten af den royale familie.

Det hele kickstartede, da han og Meghan Markle trak sig tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus i 2020.

Og siden har flere interviews og bøger set dagens lys, hvor prins Harry og Meghan Markle har berettet om et betændt og giftigt forhold i familien.

Siden er prins Harry blevet degraderet ved flere officielle pligter, ligesom han ikke blev inviteret til kong Charles' 75-års fødselsdag.

