Når den traditionsrige militærparade 'Trooping the Colour' i weekenden markerer den offentlige fejring af den britiske kong Charles' fødselsdag, kan et prominent navn være fraværende.

I hvert fald spekulerer flere medier i øjeblikket i, om hans yngste søn slet ikke har modtaget en invitation.

Det skriver en række udenlandske medier som People, The Independent, The Mirror og Entertainment Tonight.

Da 'Trooping the Colour' blev afholdt sidste år i juni i forbindelse med fejringen af den nu afdøde dronning Elizabeths fødselsdag, var både prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, til stede.

Prins Harry og hertuginde Meghan har sammen to børn. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan har sammen to børn. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Men nu tyder noget altså på, at vi ikke skal forvente at se dem dukke op til begivenheden i år – selvom det er første gang, den traditionsrige parade afholdes til ære for hans far, kong Charles, der overtog tronen i efteråret.

»Parret (Harry og Meghan, red.), som flyttede til USA i 2020, blev inviteret til arrangementet, som den afdøde Dronning var vært for sidste år. Siden da menes Harrys memoirer og parrets Netflix-dokumentar at have belastet deres forhold til de kongelige,« lyder det i en artikel hos The Mirror om årsagen til, at de to angiveligt skal være udeladt fra årets gæsteliste.

Buckingham Palace har ifølge flere af medierne afvist at kommentere, om Harry og Meghan deltager – hvilket blot har ført til flere spekulationer om, hvorvidt parret vil deltage eller ej.

Hvor flere af medierne forholder sig mere afventende og bruger ord som 'efter sigende' og 'tilsyneladende' om parrets mulige manglende tilstedeværelse, er People mere skråsikre i en artikel, der blev udgivet torsdag:

Kong Charles har egentlig fødselsdag den 14. november, men 'Trooping the Colour' er det offentlige fejring af monarkens fødselsdag. Foto: Victoria Jones/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles har egentlig fødselsdag den 14. november, men 'Trooping the Colour' er det offentlige fejring af monarkens fødselsdag. Foto: Victoria Jones/AFP/Ritzau Scanpix

»Meghan Markle og prins Harry bliver væk fra den store royale begivenhed på lørdag. Hertugen og hertuginden af Sussex er ikke blevet inviteret til 'Trooping the Colour', den årlige offentlige fejring af den britiske monarks fødselsdag,« lyder det helt konkret.

I artiklen oplyses det også, at hverken Buckingham Palace eller parrets kontor havde en kommentar til sagen.

Det er værd at bemærke, at der ikke er blevet meldt noget officielt ud om Harry og Meghans deltagelse.

Da kroningen af Charles fandt sted i maj, deltog prins Harry under ceremonien i Westminster Abbey, hvorefter han ikke deltog i resten.

Han var derfor ikke at se på balkonen på Buckingham Palace, hvor hans far, bror og svigerinde blandet andre vinkede til folket.

Ifølge en række medier var han ikke inviteret til den del, da det var forbeholdt de kongelige, der stadig er en del af kongehuset.

Prins Harry og hertuginde Meghan trak sig fra deres royale forpligtelser i 2020.

'Trooping the Colour' er den årlige offentlige fejring af den britiske monarks fødselsdag.

Lille prins Louis, der er prins William og prinsesse Kate yngste barn, endte med at stjæle en del af opmærksomheden under sidste års 'Trooping the Colour' på grund af sine reaktioner under overflyvningen af militærfly. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lille prins Louis, der er prins William og prinsesse Kate yngste barn, endte med at stjæle en del af opmærksomheden under sidste års 'Trooping the Colour' på grund af sine reaktioner under overflyvningen af militærfly. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Hundredvis af soldater, heste og musikere vil deltage, og Charles vil efter planen også selv ride på hesteryg under paraden.

De fleste medlemmer af den kongelige familie forventes at deltage i begivenheden.

Blandet andet formodes Charles' ældste søn, prins William, prinsesse Anne og prins Edward, hertugen af Edinburgh, at slutte sig til Charles på hesteryg.

Dronning Camilla forventes at deltage i processionen i karet sammen med prins Williams hustru, prinsesse Kate, og deres tre børn.