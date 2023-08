Prinsesse Charlene og prins Alberts forhold har altid været omgærdet af rygter.

Nu skulle fyrsteparret af Monaco så ifølge både franske, engelske og tyske medier være flyttet fra hinanden, men stadig blive i ægteskabet for deres børns skyld.

Angiveligt skulle prinsesse Charlene være flyttet ud af det royale palads i Monaco, helt have forladt fyrstestaten og i stedet have bosat sig i helt andet land.

Efter at familien i midten af august havde holdt sommerferie sammen på en yacht ved Sanguinaires-øgruppen, skulle den 45-årige prinsesse have sat kursen mod sit nye hjem i Schweiz.

Samtidig skulle den 65-årige prins og parrets 8-årige tvillinger være draget mod familiens hjem i den royale residens i Monaco.

Ifølge franske Voici vil det efter aftale mellem den tidligere elitesvømmer Charlene og prins Albert også kun være netop ferier og officielle royale forpligtelser, som prinsessen vil drage tilbage til Monaco for.

Ifølge tyske Bild skulle det rygteomspundne ægtepar dog deles om børnepasningen af tvillingerne prins Jacques og prinsesse Gabriella i fred og fordragelighed.

Prins Albert og prinsesse Charlenes forhold har da også været offer for mange spekulationer.

Prins Albert af Monaco og prinsesse Charlene med deres børn, tvillingerne prins Jacques og prinsesse Gabriella til en officiel royal mindehøjtidelighed i maj 2023. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Så sent som i marts måtte hoffet i Monaco tilmed dementere, at fyrsteparret skulle være i gang med processen om at blive separeret.

Her kaldte en talsperson fra hoffet rygterne for decideret »ondsindede« og »fuldstændig grundløse«.

Men det er ikke første gang, at prinsesse Charlene har været midlertidigt bosat i udlandet væk fra familien.

Det er således kun halvandet år siden, at prinsessen vendte tilbage til familien efter et fire måneder langt ophold på en klinik i netop Schweiz, hvor flere medier nu mener at vide, at prinsessen er flyttet permanent til.

Året forinden det fire måneder lange klinikophold i Schweiz, brugte prinsesse Charlene ligeledes et halvt år i Sydafrika som følge af komplikationer efter en øre-, næse- og halsinfektion.

I al den mellemliggende tid har det kun været ved få officielle begivenheder, at prinsesse Charlene og prins Albert – der har været sammen siden 2006 – er blevet set sammen.

Fyrsteparret og deres hof er ikke vendt tilbage på nogen af de internationale mediers henvendelser og har ikke kommenteret prinsesse Charlenes formodede flytning.

