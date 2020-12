Er den spanske ekskonge Juan Carlos indlagt med coronavirus?

Det melder flere spanske medier i hvert fald. Blandt andre Catalunya Radio, Ara og Cotilleo, der alle beretter, at den 82-årige ekskonges nuværende tilstand er ukendt. Men det er noget sludder, mener det spanske kongehus.

Torsdag morgen har man således udsendt en kort udtalelse fra Juan Carlos søn kong Felipe VI.

»Kongehuset afviser, at hans majestæt Don Juan Carlos, er indlagt,« lyder det.

Juan Carlos er i øjeblikket i eksil i Abu Dhabi, efter han forlod Spanien og sin familie i august som følge af korruptionsanklager.

Det er netop i den arabiske storby, ekongen ifølge Ara skulle være blevet indskrevet på Cleveland Clinic. Noget, som kongehuset altså afviser.

Ifølge Ara har ekskongen i forvejen en lang sygdomshistorik, der involverer i alt 17 operationer. Blandt andet fik han i 2010 en lungeoperation, og han har desuden fået foretaget flere hjerteoperationer.

Senest i august 2019 – præcis et år før han flygtede fra Spanien.

I forbindelse med sin flugt fra landet udgav han offentligt et brev, hvori han annoncerede, at beslutningen skyldes 'offentlige følgevirkninger af bestemte episoder i hans fortid'.

Den tidligere konge lod også vide, at han ikke ønskede at besværliggøre sin søns nuværende rolle som konge. En rolle, kong Felipe VI overtog fra sin far i 2014 som følge af en række skandaler.

I dag – seks år senere – er ekskongen fortsat udgangspunkt for et utal af overskrifter.

Han bliver i øjeblikket efterforsket for korruption, og dette er i både Spanien og Holland.

Han er mistænkt for at modtage millioner af euro i bestikkelse fra Saudi Arabiens nu afdøde konge til gengæld for en kontrakt om et højhastighedstog.