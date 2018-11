Meghan Markle og prins Harry flytter snart fra Kensington Palace til Frogmore House​ i Windsor.

Officielt skyldes det, at parret på grund af den kommende familieforøgelse ønsker at få mere plads. Men ifølge flere engelske medier er der en anden – og noget mere dramatisk – årsag til, at Meghan og Harry siger 'goodbye' til London og dronningens residens om en måneds tid.

Flere medier, herunder Daily Mail og Mirror, gætter på, at en strid mellem prins Harry og prins William kan være den reelle årsag.

Og at det er de to prinsers hustruer, hertuginde Kate og hertuginde Meghan, som har skabt kølig luft på Kensington Palace.

»Kate og Meghan er meget forskellige. De kommer ikke så godt ud af det med hinanden,« siger en anonym kilde, som angiveligt er tæt på det britiske kongehus, til Daily Mail.

Hvad der præcis skulle være sket mellem Kate og Meghan, uddyber de britiske medier ikke.

Men rygterne om splid mellem de to brødre er begyndt at svirre, efter at prins Harry angiveligt har droppet planerne om at rykke ind i en af de større lejligheder på Kensington Palace og blive nabo til sin storebror.

Fra kongehuset forlyder det, at prinseparrets flytning til Frogmore House​, som ligger i Windsor lidt vest for London, udelukkende skyldes praktiske hensyn.

»De venter en baby i begyndelsen af næste år, og derfor har de naturligvis brug for lidt mere plads,« siger en kilde fra kongehuset til Daily Mail og understreger, at Meghan Markle og prins Harrys ønske om at flytte ikke er noget, der er opstået pludseligt.

Kilden oplyser også, at prins Harry og Meghan Markle ikke kunne finde en passende bolig i selve London.

Deres nuværende bolig ved Kensington Palace har 'kun' to soveværelser mod hele 10 i Frogmore House​, som endda bliver renoveret, så boligen er helt klar til prins Harry og Meghans familieforøgelse til foråret. Det betyder blandt andet, at Meghans mor, Doria, kan flytte ind hos datteren og svigersønnen.

Men der er også andre årsager til, at Harry og Meghan har kastet deres kærlighed på netop Frogmore House​, oplyser kongehuset.

Stedet har nemlig en helt særlig betydning for det nygifte par. Vielsen fandt sted på Windsor Castle, blot 800 meter fra deres kommende hjem, og bryllupsreceptionen fandt sted på netop Frogmore House​.

Det var også her, de officielle bryllupsbilleder af parret blev taget.

Frogmore House er en del af det britiske kongehus' store ejendom i Windsor. Boligen har været benyttet af en perlerække af royale de sidste 300 år.

Residensen ligger i et roligt og naturskønt område, hvor Meghan og prins Harry kan få masser af privatliv – især fordi sikkerhedsniveauet også får et nøk opad i forbindelse med renoveringen af boligen.