Det er ikke kun ’almindelige’ borgerlige kvinder, der angiveligt er blevet udsat for sexchikane af den svenske ’kulturprofil’ Jean-Claude Arnault. Ifølge to svenske medier har Arnault også haft sine fingre på den svenske kronprinsesse.

Det skriver både Svenska Dagbladet samt SVT.

I Svenska Dagbladet beretter tre anonyme kilder, at de har set den fransk-svenske fotograf og teaterinstruktør Jean-Claude Arnault, der også i svenske medier omtales som ’Kulturprofilen’, lægge sin hånd på kronprinsesse Victorias royale numse.

Episoden skulle have fundet sted ved en sammenkomst i 2006, som Sveriges fornemmeste kulturinstitution ’Svenska Akademien’ havde i dets bygning i Bergsgården.

Litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström bekræfter episoden overfor SVT.

»Det var så ubehageligt, men hendes adjudant (en slags sikkerhedsvagt, red.) greb ind og fjernede hans hånd,« fortæller Ebba Witt-Brattström til den svenske nyhedskanal. Hun beretter endvidere, at også den svenske konge skulle have overværet optrinet.

Episoden er kun den seneste i rækken af fortællinger om sexchikane fra den kendte kulturprofil.

Skandalen begyndte, da 18 kvinder stod frem i Dagens Nyheter og fortalte om overgreb fra teaterinstruktøren. Og sagen har vakt endnu større bevågenhed, da Jean-Clause Arnaults kone, digteren og forfatteren Katarina Frostenson, indtil for nyligt var medlem af det litterære selskab ’Svenska Akademien’ - som er kendt for sin rolle som jury for Nobelprisen i litteratur.

Arnault nægtede sig skyldig i skandalerne, og hans kone nægtede – trods pres – i første omgang at opgive sit medlemskab af det fornemme akademi.

Det fik i begyndelsen af april tre af de andre medlemmer til at trække sig, og efterfølgende valgte Katarina Frostenson alligevel at trække sig sammen med en sekretær.

Lørdag meddelte så et sjette medlem - forfatteren Sara Stridsberg – at hun også vil trække sig, hvilket har kastet akademiet ud i en regulær krise. Kun 10 af akademiets 18 pladser er nu besat, hvilket er problematisk, da der skal være mindst 12 medlemmer for, at de kan uddele Nobel-prisen. Der har derfor været spekulationer om, hvorvidt man helt vil skippe uddelingen i år – og i stedet uddele to priser næste år.

Den seneste fortælling om Jean-Claude Arnaults fingre på kronprinsessens numse gør næppe sagen bedre.

Kommunikationschefen for det svenske kongehus Margareta Thorgren vil ikke kommentere på sagen om Arnaults hånd på kronprinsessens numse. Hun siger dog, at hoffet generelt tager afstand fra sexchikane.

»De oplysningerne, der er kommet frem om ’kulturprofilen’, er skræmmende. Kongefamilien har tydeligt vist, at de støtter Metoo-kampagnen,« siger hun blandt andet.

Arnaults advokat Björn Hurtig afviser over SVT, at hans klient har gramset på kronprinsessen. Ifølge advokaten mener Arnault, at de mange kvinders anklager fremføres for at skade ham.