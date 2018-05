Når prins Harry og Meghan Markle siger ja til hinanden 19. maj, kommer hele tre af prinsens tidligere ekskærester og damebekendskaber til at værre blandt de 200 særligt indbudte gæster ved festen i Frogmore House efter selve ceremonien i St. Georges Chapel ved Windsor Castle uden for London.

Det oplyser unavngivne kilder til britiske medier.

Ifølge Daily Mail, der har talt med en af prinsens venner, hviler det kommende brudepar så meget i sig selv og hinanden, at prins Harry ikke har haft noget problem med at invitere sine to ekskærester Chelsy Davy og Cressida Bonas til begivenheden. Ligesom The Sun mener at vide, at popsangerinden Ellie Goulding, der blev rygtet sammen med prinsen for et par år siden, også skal med.

Officielle forlovelsesfotos udsendt af Kensington Palace. Foto: Alexi Lubomirski Officielle forlovelsesfotos udsendt af Kensington Palace. Foto: Alexi Lubomirski

Chelsy Davy

Den i dag 32-årige smykkedesigner Chelsy Davy, der er født i Zimbabwe, mødte prins Harry i Cape Town i 2004, da han besøgte den sydafrikanske hovedstad i sit sabbatår. Parret faldt pladask for hinanden, og den unge millionærdatter flyttede til England for at læse jura på Leeds University.

Prins Harry og Chelsy Davy til en rugbykamp i 2009. Foto: EDDIE KEOGH Prins Harry og Chelsy Davy til en rugbykamp i 2009. Foto: EDDIE KEOGH

I løbet af de syv år, som forholdet varede, havde hun sin gang i de royale gemakker og var blandt andet gæst ved prins Charles' 60-års fødselsdag. Men opmærksomheden og presset ved at date en kongelig var ikke noget for Chelsy Davy, der endte med at gå fra prins Harry i 2011 og rejste hjem til Afrika for at 'samle tankerne'.

»Jeg syntes, det var hårdt, når det var svært. Jeg kunne ikke forholde mig til det. Jeg var ung, og jeg prøvede at være en normal pige, og det var forfærdeligt,« har hun siden sagt til The Times.

Venskabet bestod dog trods presset fra omverdenen, og da prins Harrys storebror prins William blev gift med Kate Middleton i 2011, blev Chelsy Davy inviteret.

Siden hun var i det royale rampelys, har Chelsy Davy droppet juraen og har startet sit eget smykkefirma, Aya.

Cressida Bonas

28-årige Cressida Bonas er datter af rigmanden Jeffrey Bonas og modellen Mary-Gaye Curzon og har selv arbejdet som model for blandt andet Burberry og Mulberry. Hun har altid færdedes hjemmevant i de celebre miljøer, og gennem sit venskab med prins Harrys kusine prinsesse Eugenie blev hun introduceret til den britiske prins i 2012.

Prins Harry og Cressida Bonastil en rugbykamp i 2014. Foto: GLYN KIRK Prins Harry og Cressida Bonastil en rugbykamp i 2014. Foto: GLYN KIRK

I løbet af deres to år lange forhold var parret gode til at holde pressen for døren, men forfatteren Katie Nicholl, der har skrevet en biografi om prinsen, har alligevel formået at få vredet nogle detaljer ud af det celebre par.

»Jeg har interviewet en del af Cressidas venner og familiemedlemmer, og jeg fik at vide, at hun ikke elskede ham højt nok. Hun og Harry var glade og forelskede, men jeg tror, Cresseda havde ambitioner om at blive skuespiller. Hun hadede at blive defineret som prins Harrys kæreste,« siger hun til Newsweek.

Ellie Goulding

Den 31-årige britiske popsangerinde Ellie Goulding har aldrig været i et bekræftet forhold med prins Harry, men det har ikke holdt britiske medier tilbage i forhold til at spekulere i en romance.

Prinsen og popprinsessen mødte hinanden til William og Kates bryllup i 2011, hvor Ellie Goulding optrådte, og siden er de blevet set sammen ved flere lejligheder, ligesom Ellie Goulding siden har optrådt ved flere royale begivenheder.

Ellie Goulding taler med prins William ved et velgørenhedsarrangement i 2016. Foto: FRANK AUGSTEIN Ellie Goulding taler med prins William ved et velgørenhedsarrangement i 2016. Foto: FRANK AUGSTEIN

I 2016 fortalte britiske The Sun, hvordan parret var blevet set kysse hinanden en junidag i Berkshire, hvor de begge var gæster ved Audi Polo Challenge, men hverken prins Harry eller Ellie Goulding har nogensinde bekræftet oplysningerne, og samme sommer mødte prinsen sin kommende brud, Meghan Markle.

Til gengæld har parret bekræftet, at de er venner, og ifølge The Sun er popsangerinden altså inviteret til det kommende bryllup.

»Ellie har holdt sig gode venner med Harry og er åbenlyst virkelig begejstret (for invitationen, red.),« siger en kilde tæt på stjernen til The Sun.

Ellie Goulding. Foto: NIKLAS HALLE'N Ellie Goulding. Foto: NIKLAS HALLE'N

Det er ikke første gang, en britisk royal har inviteret en flamme med til bryllup. Da prins Harrys forældre, prins Charles og prinsesse Diana, blev gift i St Paul’s Cathedral i 1981, var prinsens elskerinde Camilla Parker Bowles også indbudt til festen.

Hun har siden giftet sig med prins Charles i 2005 efter prinsesse Dianas død i 1997.