Dronningen vidste intet og er rasende på Harry og Meghan.

Nogenlunde sådan kan overskrifterne i de britiske medier sammenfattes dagen efter den opsigtsvækkende meddelelse fra prins Harry og hertuginde Meghan.

Onsdag skrev parret på Instagram, at de trækker sig tilbage og ønsker at indtage en mindre fremtrædende rolle i den kongelige familie i fremtiden.

Avisen The Sun døbte hurtigt beslutningen 'Megxit', og dagen derpå spekulerer flere britiske medier i, at Dronningen slet ikke blev orienteret om beslutningen.

Hverken dronning Elizabeth, prins Charles eller prins William anede tilsyneladende noget som helst om, hvad der var under opsejling, skriver flere aviser.

Med andre ord: Nyheden landede på Buckingham Palace som en håndgranat.

Daily Mail mener at vide, at regenten og hendes efterfølgere første gang hørte om nyheden på tv, og at regenten er rasende på sit obsternasige barnebarn.

Nu skriver mere seriøse medier også, at nyheden kom som et chok på Buckingham Palace.

Hverken dronning Elizbeth eller prins Charles var angiveligt orienteret, før Harry og Meghan offentliggjorde deres opsigtsvækkende meddelelse onsdag. Her er mor og søn fotograferet ved åbningen af det britiske parlament i december 2019. Foto: PAUL EDWARDS

BBC's royale korrespondent Johny Dymond mener, at den kongelige familie blevet taget med bukserne nede.

Tv-stationen erfarer, at prinsen og hertuginden ikke rådførte sig med de ledende medlemmer af kongefamilien - det vil sige Dronningen, prins Charles og prins William - før de offentliggjorde deres vilde fremtidsplaner.

»Buckingham Palace blev holdt i uvidenhed,« siger han og fortæller, at hoffet godt var klar over, at parret overvejede fremtiden, men at overvejelserne med familien og ikke mindst Dronningen kun var på et indledende stadie.

Avisen The Telegrah skriver, at den kongelige familie er 'såret' og dybt skuffet' over beslutningen.

Dronning Elizabeth vidste tilsyneladende intet om, at prins Harry og hertuginde Meghan havde planer om at trække sig tilbage. (Arkivfoto) Foto: TOLGA AKMEN

En udlægning, der går igen flere steder - blandt andet på tv-stationen Sky News.

»Jeg har fået at vide, at udtalelsen var skrevet af hertugen og hertuginden af Sussex selv - ingen seniormedlemmer af den kongelige familie blev konsulteret, før den blev udsendt,« fortæller nyhedskanalens royale medarbejder Rhiannon Mills.

Kort efter, at Harry og Meghans opslag blev offentliggjort, lød det fra Buckingham Palace, at 'diskussionerne med prinsen og hertuginden er på et tidligt stadie.'

»Vi forstår deres ønske om at have en anden tilgang, men det er komplicerede anliggender, som vil tage tid at arbejde igennem,« lød det diplomatisk.