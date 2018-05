19. maj giver Meghan Markle sit ja til prins Harry og bliver medlem af den britiske kongefamilie. Men allerede 14 dage inden den store dag mener Daily Mail at have afsløret, hvilken kjole, den amerikanske skuespillerinde vil iføre sig, når hun spankulerer op ad kirkegulvet.

Ifølge mediet har flere kilder i den royale verden samt i modeindustrien peget på, at Meghan Markle som den første af to kjoler på dagen vil bære en kjole fra det britiske modehus Ralph & Russo. Det skulle angiveligt være en tung sag med massevis af perler, der er syet på i hånden, og kjolen skulle koste 100.000 pund svarende til godt 844.000 kroner.

»Det lyder af meget, men det er årets bryllup, og der er lagt hundredvis af mandetimer i skabelsen af kjolen, som er lavet næsten fuldstændig i hånden,« hævder en anonym kilde over for Daily Mail.

Den perlebesatte kjole vil den kommende prinsesse have på, når hun går ned af kirkegulvet i St George's Chapel ved Windsor Castle foran 600 gæster og snurrende tv-kameraer 19. maj, skriver mediet.

Prins Harry og Meghan Markle annoncerede deres forlovelse i Sunken Garden ved Kensington Palace i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Prins Harry og Meghan Markle annoncerede deres forlovelse i Sunken Garden ved Kensington Palace i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Mens der spekuleres i kjolen, har Kensington Palace for nylig officielt bekræftet detaljer fra den store dag.

Blandt andet afsløres det, at både den 36-årige skuespillerindes mor og far vil deltage i brylluppet. Moderen, Doria Ragland, vil i bil eskortere Meghan Markle til St. George's Chapel, hvor faderen, Thomas Markle, vil tage over og føre hende til alters.

De oplysninger er kontroversielle, da amerikanske Meghan Markles familie ikke har holdt sig tilbage i deres forsøg på at smudse den kommende prinsesse til, siden forlovelsen blev offentliggjort.

Blandt andet har halvbroderen Thomas Markle Jr. i et åbent brev til det kulørte magasin In Touch kaldt sin søster 'en brugt, overfladisk og indbildsk kvinde, som vil gøre både prinsen og den kongelige familie til grin', mens han advarer prins Harry mod at gifte sig med hende, hvis han da ikke vil begå 'den største fejltagelse i den royale bryllupshistorie.'

Broderen er også fortørnet over, at en stor del af familien ikke er inviteret til brylluppet.

»Hvem gør sådan noget? Du og den kongelige familie burde sætte en stopper for dette falske eventyrbryllup, før det er for sent,« siger han harmdirrende og påstår, at søsterens royale romance fuldstændig har splittet familien.

De to halvsøskende har angiveligt ikke set hinanden i flere år.

Officielle forlovelsesfotos udsendt af Kensington Palace. Foto: Alexi Lubomirski Officielle forlovelsesfotos udsendt af Kensington Palace. Foto: Alexi Lubomirski

Også Meghan Markles halvsøster Samantha Grant - eller Samantha Markle, som hun foretrækker at blive kaldt nu - har offentligt anklaget den kommende prinsesse for at have svigtet familien.

Meghan Markle voksede op i et almindeligt middelklassehjem i Californien. Hendes far, Thomas Markle, havde allerede børnene Samantha og Thomas Jr., da han mødte Doria Ragland, og de sammen fik Meghan.

Da lillesøsteren kom til verden, blev familien samlet, fortæller Samantha Markle. Men herefter gik det galt.

Faderen var prisbelønnet lysmand på flere Hollywood-sitcoms som 'Vore værste år' og 'General Hospital', og mens begge døtre færdedes hjemmevant på settet siden deres unge år, mener Samantha Markle, at Meghan Markles har deres far at takke for sin flotte skuespil-karriere.

»Jeg synes, han hjalp hende en hel del, og han er meget kreativ og opmuntrende, så hun fik det optimale ud af sine omgivelser. Jeg tror ikke, han føler, hun skylder ham noget, men det er sådan, jeg ser på det,« siger Samantha Markle.

I 2016 blev faderen erklæret personlig konkurs og flyttede til Mexico, og Samantha Markle er nu skuffet over, at halvsøsteren ikke har forsørget deres far, da han ville kunne leve godt for samme beløb, som Meghan Markle bruger på en enkelt weekend, fortæller hun.

»Hvis du har råd til at bruge 75.000 dollars (knap 450.000 kroner, red.) på en kjole, har du også råd til at bruge 75.000 dollars på at hjælpe din far. Det er sådan, jeg har det. Det er sådan, jeg er,« siger Samantha Markle med henvisning til den kjole, hun bar på parrets officielle forlovelsesfotos.

Den omtalte kjole var også dengang fra modehuset Ralph & Russo, som altså igen vil klæde Meghan Markle på, hvis Daily Mails kilder får ret.