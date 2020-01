I det engelske medie The Sun er tonen mere end direkte, når man læser klummer om det engelske kongehus.

»Nej, Deres Majestæt. Vi hader at sige det, men at dronningen overgiver sig til de pirrelige, selviske krav fra Harry og Meghan, viser sig måske at være den største fejl i hendes tid på tronen,« lyder det i en kommentar til dronning Elizabeths valg om at lade sit barnebarn og hans kone gå sine egne veje.

Mediet skriver desuden, at det kan være et skridt på vejen mod monarkiets undergang. The Sun-klummen mener, at når hertugen og hertuginden af Sussex vælger at bryde båndene, må de gøre det rigtigt og stå på egne ben fra første dag.

Onsdag 8. januar valgte hertugparret at meddele på dets Instagram-profil, at prins Harry og hertuginde Meghan vil dele deres tid imellem England og Nordamerika, at de vil arbejde imod at blive økonomisk uafhængige, og at de trækker sig som ledende medlemmer af det engelske kongehus.

Noget, som dronningen siger, at hun vil støtte, selvom hun havde foretrukket, at de blev som fulddygtige medlemmer af kongehuset, lød det efterfølgende i en pressemeddelelse.

»Hun kan jo i virkeligheden ikke gøre meget andet. Prins Harry har jo som den sjette i arvefølgen til tronen en ret til at vælge sit eget liv,« lyder det fra journalist og kongehusekspert Søren Jakobsen.

»Hun er jo også en bedstemor, som må acceptere, at hendes barnebarn vil leve sit eget liv,« lyder det videre.

Eksperten forklarer, at selvom de engelske medier og engelske borgere måske ville ønske, at man brød med det samme, så ville det ikke have været muligt.

»Dronningen ønsker, at man finder en hurtig løsning, og det kræver situationen også, men der er mange ting, der skal falde på plads,« siger han.

Selvom man har set dronningen tøvende acceptere prins Harry og hertuginde Meghans beslutning, vil der være områder, hvor hun kan være nødt til at sætte ind. Mange bed mærke i, at hun havde undladt at bruge deres titler i den pressemeddelelse, som blev sendt ud, efter dronningen havde indkaldt til stormøde om situationen mandag.

»Hvis de ønsker at leve separeret fra kongehuset, så vil jeg næsten mene, at dronningen er tvunget til at fratage dem deres titler, så de ikke kan tjene penge på dem,« siger Søren Jakobsen.

Han siger, at den engelske presse er kendt for at gå hårdt til deres kongelige, men at man i starten tog imod hertuginde Meghan med glæde. Noget af det, som pressen og folket anfægter, er også skabt af den måde, parret har valgt at opføre sig.

»Det kunne virke, som om Meghan blev en del af kongehuset med et ønske om at modernisere det, men det er hun altså ikke lykkedes med. Givetvis har hun heller ikke fået pladsen til det,« siger Søren Jakobsen og uddyber:

»Nogle af de kritiske historier, som er floreret, er dog også opstået af hendes egen optræden.«

I en dokumentar bragt på BBC fortalte prins Harry og hertuginde Meghan om de udfordringer, de har stået overfor i deres virke som kongelige.

Prinsen valgte at sagsøge The Sun og Daily Mail sidste år, da han mente, de hackede hans telefon, og kaldte i samme ombæring tabloidmediernes historier for 'ubarmhjertig propaganda'.