Den engelske prinsesse Beatrice er fredag blevet viet ved et hemmeligt bryllup.

Det skete ved All Saints Chapel ved Windsor Great Park, hvor den 31-årige prinsesse sagde ja til sin forlovede Edoardo Mapelli Mozzi, skriver den engelske avis The Sun.

Ved brylluppet tog man hensyn til coronaens hærgen, og der var derfor kun 20 gæster med.

Nogle af de deltagende var prinsesse Beatrices farmor, den 92-årige dronning og hendes mand, hertugen af Edinburgh, og hendes far, den skandaleombruste prins Andrew.

37-årige Edoardo Mapelli Mozzi er millionær og arbejder med ejendomme, og han skulle have været gift med prinsessen allerede tilbage i maj.

Der kom dog som bekendt corona i vejen, og man måtte derfor droppe den store begivenhed, hvor omkring 150 mennesker var inviteret.

En ven har udtalt til avisen, at man har valgt at holde vielsen i dag, så dronning Elizabeth kunne være med til begivenhederne.

Hun rejser nemlig til Balmoral, en stor skotsk ejendo, som dronningen ejer, senere på måneden, forlyder det.

Foruden coronaen har andre negative historier også kastet skygger over det forestående bryllup.

Prinsessens far, prins Andrew, er sat i forbindelse med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein, der af en række kvinder er anklaget for at have forgrebet sig på dem. Prinsen blev i samme ombæring også anklaget for et overgreb af en af kvinderne, som Jeffrey Epstein havde i sit følge.

