Prins Harry dropper sin sag om injurier mod det britiske tabloidmedie Mail on Sunday.

Det skriver Sky News.

Den 39-årige hertug af Sussex trak i første omgang mediet i retten for en artikel udgivet i februar 2022, der handlede om hans sikkerhedsforhold når han er 'hjemme' i Storbritannien.

Ifølge artiklen forsøgte prins Harry at holde detaljer om sin juridiske kamp for at genindføre sin politibeskyttelse hemmelig for offentligheden.

Prins Harry. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Prins Harrys advokater hævdede ifølge The Guardian, at artiklen 'foregav at afsløre i sensationelle vendinger', og at oplysninger fra retsdokumenter 'modsagde offentlige udtalelser', som han tidligere havde afgivet om hans villighed til at betale for politibeskyttelse, når han var i Storbritannien.

Associated Newspapers Limited, der udgiver Mail on Sunday, afviste anklagerne.

De mente, at den blot var udtryk for en 'ærlig mening' og ikke forårsagede 'alvorlig skade' på prinsens omdømme.

The Guardian skriver videre, at prins Harry i sidste måned tabte et forsøg på at få droppet vendingen 'en ærlig mening', og nu har prinsen altså trukket sin sag tilbage.