En uges tid.

Det var angiveligt så længe, at prins Harry nåede at opholde sig i Storbritannien, hvor han lørdag deltog i sin farfar prins Philips begravelse.

Det tyder nemlig på, at den 36-årige prins allerede natten til onsdag dansk tid er kommet tilbage til Los Angeles, hvor han bor med sin gravide hustru, hertuginde Meghan, og deres søn, Archie.

Det skriver Daily Mail, der har billeder af prins Harrys bil, der forlader lufthavnen LAX.

Arkivfoto af dronning Elizabeth med prins Harry og hertuginden Meghan. Foto: POOL New

Ifølge det britiske medie blev prins Harry angiveligt spottet på et American Airlines-fly, der landede i den amerikanske lufthavn tirsdag klokken 13.30 lokal tid.

Hans bil blev efterfølgende set køre ud af lufthavnens private terminal omkring klokken 16.

Hvis det er rigtigt, at prins Harry allerede forlod sit hjemland tirsdag, betyder det, at han ikke (fysisk) kunne ønske sin farmor tillykke på hendes fødselsdag.

Dronning Elizabeth fylder nemlig 95 år i dag, onsdag 21. april.

Fejrer dagen alene

Det er under to uger siden, at den britiske dronning mistede sin mand, prins Phillip, gennem næsten 74 år.

Prins Harry er dog ikke den eneste, som udebliver fra dronning Elizabeths fødselsdag.

Hendes søn prins Charles, befinder sig nemlig i sit hjem i Wales, mens det heller ikke forventes, at prins William deltager på sin farmors store dag.

Dronning Elizabeths fødselsdag bliver generelt en meget stille affære.

Arkivfoto af dronning Elizabeth II og hertuginde Meghan. Foto: JIM CLARKE

Kongehuset meldte nemlig tidligere onsdag ud, at hun vil bruge sin fødselsdag på at sørge på Windsor Castle.

Ifølge The Guardian forventes det derfor kun, at det er de familiemedlemmer, der bor tættest på Dronningen, som vil komme forbi slottet.

Det skal angiveligt være sønnike prins Andrew, prinsesse Eugenie samt prins Edward og hans hustru, grevinde Sophie.

Den sørgende dronning har desuden aflyst saluteringen fra Hyde Park og Tower of London, hvor der ellers normalt bliver skudt med kanoner på dagen.



Derudover har Buckingham Palace også udtalt, at der i år ikke vil blive udgivet et officielt fødselsdagsbillede af Dronningen.