Sidste måned fik prins Harry og Meghan Markle sig noget af en forskrækkelse under en flyvetur fra London til Amsterdam.

Her blev deres privatfly ifølge Daily Mail ramt af et lyn - som endda skulle have ramt ganske tæt på flyets navigationsudstyr.

Lynet sendte ifølge mediets oplysninger hele 30 millioner volt gennem flyets skrog efter at have ramt næsen.

De dramatiske scener udspillede sig den 21. september, hvor hertugen og hertuginden af Sussex var på vej fra London Oxford-lufthavnen til Schiphol i Amsterdam for at deltage i en fest sammen med flere andre kendisser.

Heldigvis blev det ved forskrækkelsen. Flyet landede uden problemer i den hollandske storby.

Ifølge Daily Mails oplysninger måtte Dassault Falcon 7X-privatflyet, som skulle koste intet mindre end 170.000 kroner at chartre tur-retur, dog forblive på jorden i en uge efter landingen.

Først efter at have gennemgået reperationer og et sikkerhedstjek som følge af lynnedslaget fik flyet lov til at lette igen, oplyser kilder fra lufthavnen til mediet.

Det engelske kongehus har ikke ønsket at kommentere historien overfor Daily Mail.

36-årige Meghan Markle og 33-årige prins Harry sagde 'ja' til hinanden ved et bryllup i landsbyen Windsor vest for London den 19. maj i år.

Efter vielsen blev Meghan Markle til hertuginde af Sussex, ligesom hun måtte lægge karrieren som skuespiller i Hollywood på hylden.

Både op til og efter brylluppet har der været kaos i kulissen, idet brudens far Thomas Markle gang på gang bragt Meghan Markle i forlegenhed.

Flere gange efter brylluppet har han udtalt sig om, hvor skuffet han er over, at han ikke længere har kontakt til sin datter, og at hun praktisk talt har lukket ham ud af sit liv, ligesom han ganske kort før Meghan Markles store dag stillede op til paparazzibilleder - for så at melde afbud til brylluppet, hvor Thomas Markle ellers skulle have ført sin datter til alters, fordi han påstod, han havde fået et hjerteanfald.