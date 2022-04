Prins Harry og Meghan Markle er angiveligt landet i London.

Det skriver TMZ, der ligeledes kan berette, at parret har haft et møde med dronning Elizabeth og prins Charles – efter sigende for at glatte tingene ud, efter Harry og Meghan i 2020 frasagde dem deres royale titler og apanage.

Mens prins Harry har besøgt Storbritannien et par gange de sidste år, er sagen nemlig en anden for Meghan Markle, for hvem det er første gang i to år, hun befinder sig på britisk grund.

Parret har lagt vej forbi England, før de skal til Invictus Games i Holland lørdag.

Ifølge mediet er parrets to børn, Archie og Lilibet, ikke med på turen. Formentligt, fordi forældrene ikke føler, de kan føle sig sikre, da de ikke kan få den samme beskyttelse, som da de havde kongelige titler, hvilket prins Harry tidligere har sat ord på.

The Sun kan fortælle, at de to da også fik lov at deltage i den officielle skærtorsdagsceremoni ved Windsor Castle.

»Jeg kunne ikke tro det, da jeg så, hvem det var. Vi vinkede og de vinkede tilbage,« fortæller en kilde til det britiske medie.

»Det var noget af et syn. Vi vidste, at vi kunne se Charles og hertuginden af ​​Cornwall ved ceremonien, men vi troede aldrig, vi ville støde ind til Harry og Meghan.«