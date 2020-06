Mens de danske kongelige har frabedt sig at blive fotograferet, mens de spiser, så har den svenske prins Daniel nolgle helt andre krav til, hvordan han skal foreviges af pressefotograferne.

Hvis der er noget, kronprinsesse Victorias mand hader, så er det nemlig at få taget billeder med blitz.

I hvert fald hvis man skal tro Svensk Damtidning.

Det svenske magasin hylder den tidligere personlige træner, nu prins, for altid at gå tre skridt bag sin hustru, når situationen kræver det og generelt opføre sig på en måde, så der taler til det kommende kongepars ære.

Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Foto: Thomas Lekfeldt

'Men der er også en anden side af Daniel, som vi ikke altid ser, når han optræder offentligt. På enkelte områder er han en meget målrettet mand, som ikke viger fra sine principper,' lyder det i artiklen.

Og princippet er angiveligt, at han ikke vil blitzes ind i øjnene, da det virker forstyrrende.

Ifølge Svensk Damtidning er prins Daniel mest afslappet, når han kan blive fotograferet i sit eget hjem, Haga slot, af en fotograf, der kender ham og hans ønsker.

Her gør man en dyd ud af at sætte godt lys, så blitz ikke er nødvendigt, ligesom at prinsen kan stole på, at han ikke bliver foreviget i et uopmærksomt øjeblik.

Prins Daniel og kronprinsesse Mary under et officielt besøg på Rigshospitalet i september 2019. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Prins Daniel og kronprinsesse Mary under et officielt besøg på Rigshospitalet i september 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

Prins Daniel og kronprinsesse Victoria mødte hinanden i 2002 og blev gift i 2010.

De har sammen to børn, 8-årige prinsesse Estelle og prins Oscar på fire.