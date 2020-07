Det var på kongefamiliens vinslot, Château de Cayx i Sydfrankrig, at prins Joachim under sin sommerferie fredag aften blev ramt af en blodprop i hjernen.

Og fredag aften blev der tilsyneladende handlet hurtigt.

»Prins Joachim havde sin familie omkring sig, da det skete, og der blev reageret meget hurtigt. Først blev han bragt til hospitalet i Cahors, men fra hospitalet vælger man at flyve prins Joachim med helikopter til det meget større hospital i Toulouse.«

Det fortæller DR's internationale korrespondent, Stéphanie Surrugue, til dr.dk.

Hun erfarer videre, at prins Joachim er ved bevidsthed og forstår, hvad der er sket.

Lørdag aften sendte Kongehuset meddelelsen ud om, at prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Kongehuset bekræfter i samme meddelelse, at hans tilstand er stabil efter en vellykket operation.

Ifølge overlæge Helle Iversen er en blodprop i hjernen generelt en alvorlig sag.

»Det er ganske alvorligt både for patienten og ikke mindst for familien. Man kan være så heldig, at man bliver fuldstændig rask, men foruden følger som lammelser og talebesvær får mange følgesymptomer som massiv træthed og manglende evne til at overskue tingene,« forklarer Helle Iversen over for B.T.

Det er på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig, at prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Prinsens tilstand er stabil efter en vellykket operation sent fredag aften, oplyser Kongehuset. Foto: REMY GABALDA (arkiv) Vis mere Det er på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig, at prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Prinsens tilstand er stabil efter en vellykket operation sent fredag aften, oplyser Kongehuset. Foto: REMY GABALDA (arkiv)

Hvad fremtidsudsigterne er for prins Joachim afhænger ifølge overlæge Helle Iversen, der dr. med. og formand for Dansk Selskab for Apopleksi, hvor hurtigt blodproppen blev opdaget.

»Mange skal i gang med en stor proces efterfølgende, og afhængig af, hvor mange udfald, de har, kan det ændre resten af ens liv.«

Det var på et kritisk tidspunkt i livet, at den 51-årige prins Joachim fredag blev ramt af blodproppen.

Han stod ligefrem på kanten af at tage hul på et helt nyt kapitel i livet, vurderer Berlingskes kongehusekspert, Thomas Larsen, over for B.T.

FAKTA: Blodpropper i hjernen Symptomerne er ofte en eller af flere af følgende: Lammelse i den ene side af ansigtet.

Lammelse af den arm og/eller ben på den ene side.

Sprogforstyrrelse - eksempelvis problemer med at finde ord.

Synstab - pludselige udfald af en halvdel af synsfeltet.

Pludselig svimmelhed ledsaget af andre symptomer, eksempelvis besvær med at koordinere. Svimmelhed alene er sjældent tegn på apopleksi. Ved symptomer skal der straks tages akut kontakt til ambulance (112) eller akut til læge.



Blodpropper behandles med medicin, der kan opløse blodproppen. Den blodprops-opløsende medicin skal være givet indenfor 4,5 timer.



Hvis der er tale med en stor blodprop, kan den fjernes med et kateter - dette skal gøres indenfor 24 timer.



Blødninger i hjernen kan stoppes med medicin eller i nogen tilfælde fjerne kirurgisk. Kilde: Sundhed.dk

1. september skulle prins Joachim være startet som forsvarsattaché ved Danmarks Ambassade i Paris.

Forinden har prinsen det seneste år, som den første dansker nogensinde, gennemført en af de højst rangerede militære uddannelser i Frankrig ved militærakademiet Ecolé Militaire

»Han stod og skulle i gang med et nyt og spændende afsnit i livet, som jeg ved, han har set meget frem til. Det er på mange måder en drømmestilling for ham. Det var en ny begyndelse, og han havde fundet sin egen sti,« siger Thomas Larsen.

Han vurderer samtidig, at det seneste år har været krævende for prinsen, men understreger, at han ikke vil gisne om, hvorvidt det store pres har være en udløsende faktor for blodproppen.

Pressemeddelelsen fra Kongehuset 'Hans Kongelige Højhed Prins Joachim blev sent i aftes indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse, Frankrig. Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen og operationen var vellykket. Hans Kongelige Højheds tilstand er i dag stabil. Kongehuset har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger, men det er Hendes Majestæt Dronningens ønske, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er hos sin mand'. Kilde: Kongehuset

I Frankrig er prinsesse Marie ved sin mands side, oplyser Kongehuset.

Sidste år flyttede familien til Frankrig, og for blot få dage siden var prins Joachims familie samlet på vinslottet Cayx for at fejre prins Felix. Han fyldte 18 år 22. juli.