Det britiske kongehus har ifølge The Mirror ændret sin hjemmeside for at få den til at fremstå mere opdateret.

Det er gået ud over prins Harry og hertuginde Meghan – på to måder.

Det skandaleombruste royale par er nemlig gledet langt ned ad den underside på kongehusets hjemmeside, hvor man kan læse om hver enkelt af kongefamiliens medlemmer.

Ja, faktisk er prins Harry og hertuginde Meghan havnet helt i bunden af sitet.

Kun den skandaleombruste prins Andrew er at finde under hertuginde Meghan, mens den relativt ukendte prins Edward, trods alt er at finde under prins Harry. Det får The Mirror til at konkludere, at Harry og Meghan 'lydløst er blevet degraderet'.

Men det er ifølge mediet ikke det eneste tegn på, at prinseparret nærmest er gledet ud i glemslen i det britiske kongehus.

Trods opdateringen af hjemmesiden er prins Harrys biografi nemlig stadig fyldt med bedagede oplysninger, som ikke længere er korrekte.

Her fremgår det blandt andet, at han og hertuginde Meghan stadig har kongelige protektorater og rejser frem og tilbage mellem deres hjem i USA og England, selvom parret ikke længere er 'arbejdende kongelige'.

