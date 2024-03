Hele tre ansatte på det privathospital, hvor prinsesse Kate blev indlagt og opereret i forrige måned, undersøges nu angiveligt for at have forsøgt at få adgang til hendes private lægejournaler.

Det skriver det britiske medie The Mirror på baggrund af anonyme kilder.

Siden det kom frem, at prinsesse Kate skulle have foretaget en planlagt operation i maven i midten af januar, har der floreret massive konspirationer.

Blandt andet har folk gættet på, hvad hun helt præcist skulle opereres for – og om der kan være andre årsager til hendes fravær fra offentligheden.

Arkivfoto af prinsesse Kate fra september 2023. Foto: Kin Cheung/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Kate fra september 2023. Foto: Kin Cheung/AP/Ritzau Scanpix

Det britiske kongehus har ikke selv kommenteret nærmere på operationen – udover at oplyse, at der ikke var tale om noget kræftrelateret.

Det har sat gang i vilde spekulationer og i nysgerrigheden hos dele af befolkningen.

Noget kan tyde på, at nysgerrigheden også tog over hos noget af personalet på det privathospital, The London Clinic, hvor Kate lå indlagt.

Tirsdag aften kunne The Mirror oplyse – baseret på unavngivne kilder – at mindst én ansat på stedet angiveligt skal have forsøgt at få adgang til prinsessens private journal.

Her ses betjente stå ude foran London Clinic, da prinsesse Kate blev indlagt 17. januar. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses betjente stå ude foran London Clinic, da prinsesse Kate blev indlagt 17. januar. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu lyder det fra samme medie, at kilder har oplyst, at der er tale om »op til tre personer«, som skal være involveret i den påståede sag om Kates lægejournal.

De tre medarbejder bliver nu ifølge The Mirror undersøgt.

Det er dog ikke officielt bekræftet.

Derudover lyder det i det britiske medie, at det påståede brud på privatlivets fred skal have fundet sted, efter at Kate blev udskrevet fra hospitalet den 29. januar – og idet de sociale medier begyndte at kamme over med konspirationsteorier om hendes operation.

Det britiske datatilsyn, ICO, bekræftede tirsdag over for The Mirror, at man havde modtaget en henvendelse om en et muligt brud:

»Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en rapport om brud på datasikkerheden og er ved at vurdere de oplysninger, der er givet,« lød det tirsdag fra en talsmand for Information Commissioner's Office.

Onsdag udtalte den administrerende direktør for The London Clinic sig ifølge The Mirror også om sagen:

»Der er ikke plads på vores hospital til dem, der med vilje bryder tilliden hos vores patienter eller kolleger,« lød det.

Prinsesse Kate blev indlagt på hospitalet den 17. januar og blev udskrevet 12 dage senere efter at have gennemgået en planlagt operation i maveregionen.

Fra begyndelsen har det lydt fra Kensington Palace, at hun vil vende tilbage til sine pligter efter påske.

I slutningen af februar udsendte det britiske kongehus en ny udtalelse vedrørende Kate – som følge af de massive spekulationer:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People kortfattet i den nye udtalelse fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.

Lyt til seneste episode af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'.