Mobbede Meghan Markle de ansatte, da hun og Prins Harry boede på Kensington Palace?

Det spørgsmål er fortsat uafklaret, men nu kommer vi måske tættere på at få et svar.

Ifølge Mirror står nemlig hele 10 tidligere ansatte på Kensington Palace klar til at komme med deres forklaringer til en uafhængig undersøgelse, der skal finde ud af, hvad der er fundet sted.

Sagen har verseret siden februar i år, og flere britiske medier har skrevet om, hvordan Meghan Markle angiveligt skulle have mobbet ansatte og været årsagen til gråd hos flere personer.

Mobbesagerne skulle have stået på, mens prins Harry og Meghan Markle boede på Kensington Palace. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Mobbesagerne skulle have stået på, mens prins Harry og Meghan Markle boede på Kensington Palace. REUTERS/Hannah McKay Foto: HANNAH MCKAY

I klagen, der blev indgivet helt tilbage i oktober 2018, fremgår det, at hertuginde Meghan skullet have 'mobbet to personlige assistenter ud af husstanden', og at hun 'underminerede en tredje medarbejders selvtillid ved at ydmyge hende'.

The Times har skrevet, at det var prins Harry og Meghans daværende kommunikationssekretær, Jason Knauf, der skulle have indgivet klagen.

Hovedpersonen selv har afvist enhver anklage.

»Vi er skuffede over at se, at denne æreskrænkende skildring af hertuginden bliver delt af et medie,« har Meghan Markle tidligere udtalt gennem sin talsperson.

Ifølge Mirror er hun endnu ikke blevet interviewet til den uafhængige undersøgelse, der skal klarlægge arbejdsforholdene på Kensington Palace, men det forventes, at hun fortsat vil afvise enhver anklage om mobning, ligesom hun vil kræve en liste af det britiske kongehus, der punkt for punkt gennemgår anklagerne.

Til avisen fortæller en anonym kilde, med bånd til undersøgelsen, at det kan komme til en ny konflikt mellem Meghan Markle og det britiske kongehus.

»Kongehuset tager hver eneste påstand meget alvorligt og ønsker at komme til bunds i sagen. De mener, at de, der taler, fortjener at blive hørt.«



»Men Meghan er overbevist om, at personalet ikke udførte deres job, ikke kunne håndtere presset ved at arbejde for hende samt forstå, hvordan hun ønskede, at tingene skulle gøres,« siger kilden.