Kate Middleton og Meghan Markle mødte naturligvis begge op til dronning Elizabeths årlige julemiddag på Buckingham Palace.

Men der var en bemærkelsesværdig forskel på de to hertuginders påklædning til den traditionsrige sammenkomst, som fandt sted torsdag.

Hvor Kate ifølge The Sun troppede op i en seks år gammel Stella McCartney-kjole, som hun angiveligt betalte omkring 2.500 kroner for, var Meghan Markles outfit i en helt anden prisklasse.

Den gravide hertuginde var ifølge det britiske medie iført en kjole fra luksusmærket Erdem til den nette sum af 10.300 kroner.

Hertuginde Kate ffotograferet ved ankomsten til dronning Elizabeths julemiddag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA Vis mere Hertuginde Kate ffotograferet ved ankomsten til dronning Elizabeths julemiddag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Det var imidlertid de rene peanuts sammenlignet med prisen for det armbånd, Meghan Markle ifølge The Sun og The Mirror bar under julemiddagen hos svigermor.

Reflection de Cartier-armbåndet er lavet af diamanter og hvidt guld og har en værdi på intet mindre end 1,15 millioner kroner, skriver The Sun.

Prisniveauet til trods var der dog én lighed mellem Kates og Meghans påklædning under julemiddagen.

For Meghan Markles kjole er faktisk også genbrug.

epa07240300 Britain's Prince Harry (L), Duke of Sussex and Meghan (R), Duchess of Sussex leave after the annual Christmas lunch at Buckingham Palace in London, Britain, 19 December 2018. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL/EPA Vis mere epa07240300 Britain's Prince Harry (L), Duke of Sussex and Meghan (R), Duchess of Sussex leave after the annual Christmas lunch at Buckingham Palace in London, Britain, 19 December 2018. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL/EPA

Kate Middleton brugte første sin Stella McCartney-kjole på i 2011, mens Meghan Markle ifølge The Mirror også bar Erdem-kjolen, da hun var gæstede 'The Today Show' på den amerikanske tv-kanal NBC i 2016.