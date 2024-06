Spekulationerne har været mange og store. For hvorfor er det kun prins William og ikke prins Harry, der deltager, når en af deres bedste venner – der er en af Storbritanniens rigeste ungkarle – skal giftes?

Det mener det amerikanske magasin People nu at have et bud på. Ifølge magasinet, så har prinsen fået en invitation, men har af en særlig grund valgt at takke nej til invitationen.

Det celebre bryllup, der finder sted fredag, har hele 400 gæster på gæsteliste.

Gæsterne forventes at tælle både kong Charles og dronning Camilla, og ifølge forfatter, journalist og tidligere korrespondent i Storbritannien, Lone Theils, så er gæsterne primært fra 'øverste, øverste, øverste hylde'.

Hugh Grosvenor med sin forlovede Olivia Henson. Foto: Fd/DIAS/Ritzau Scanpix Vis mere Hugh Grosvenor med sin forlovede Olivia Henson. Foto: Fd/DIAS/Ritzau Scanpix

»Det er en meget, meget eksklusiv gæsteliste, og jeg tror, at mange i det britiske high society ville give deres højre arm for at få sådan en invitation,« har hun forklaret i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor der er blevet sat fokus på det britiske kongehus.

Det er den 33-årige Hugh Grosvenor – kaldet 'Hughie' blandt venner – der er hertug af Westminster, der skal giftes med sin udkårne, Olivia Henson.

Han er Storbritanniens 12. rigeste mand med en formue på 82 milliarder kroner, og hans familie har gennem generationer været tæt på det britiske kongehus.

Kong Charles er hans gudfar, mens Hugh Grosvenor selv er gudfar til både prins Williams søn, prins George, og prins Harrys søn, prins Archie.

Men selvom hertugen altså i årevis har været tæt ven af både prins William og prins Harry, så skal sidstnævnte ikke med til brylluppet.

Og det har altså i uger vakt spekulationer om, hvorvidt prins Harry overhovedet er blevet inviteret.

People kan dog nu afsløre, at det er prins Harry blevet, men at prins Harry har valgt at skippe brylluppet, da han sammen med Hugh Grosvenor er blevet enig om, at det er den bedste løsning.

'Der var en erkendelse fra begge sider af, at det ville være svært for Harry at deltage,' skriver magasinet og tilføjer, at en anonym kilde udtaler, at det er en 'enighed mellem de to venner'.

Hugh Grosvenor ses her sammen med prins William. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hugh Grosvenor ses her sammen med prins William. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Prins Harry har gennem længere tid ikke været på tale med sin storebror, prins William, der skal have den særlige fornemme rolle, som 'usher' ved brylluppet.

En usher er den person, der står ved kirken og siger velkommen og fortæller, om man skal sidde ved gommens eller brudens familie.

»Det er sådan en ærespost at få det. Det er noget, som man giver til sine nærmeste venner,« har Lone Theils forklaret i podcasten.

Men det er åbenbart også den post, der formentlig har gjort det umuligt for prins Harry at deltage, da han ville kunne risikere at skulle blive vist på plads af sin bror.

Ifølge People er prins Harry og Hugh Grosvenor derfor blevet enige om, at prins Harry ikke deltager for, at striden mellem de to kongelige brødre ikke skal tage opmærksomheden fra brylluppet.

Det store bryllup finder sted i Chester syd for Liverpool, som også ligger i nærheden af hertugens store gods, Eaton Hall.

Brylluppet forventes at være så stort et tilløbsstykke, at Chesters byråd på X har opfordret folk til at benytte offentlige transportmidler, hvis de på fredag skal ind i byen. Allerede onsdag lukkede man nogle af byens veje for at forberede sig til brylluppet.

Hugh Grosvenor bor for tiden London sammen med sin forlovede, Olivia Henson, men han har tidligere udtalt, at parret har planer om at flytte ind på Eaton Hall.

»Vi vil bygge vores liv sammen, og vi er langsomt ved at forberede os på en flytning fra London, så vi kan være her mere permanent og virkelig slå rødder, så ja, det var i virkeligheden en ret nem beslutning,« har han tidligere udtalt ifølge det royale magasin Tatler.

Hør mere om det spektakulære bryllup, og om prins Harrys store udfordringer i 'Kongehuset bag kulissen'.