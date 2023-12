Efter ti dage på hver sin side af jordkloden, er kronprinsparret atter i samme land.

Fredag blev kronprins Frederik ifølge udenlandske medier spottet i New Zealand, hvor også Kronprinsessen befinder sig.

Det skriver Daily Mail, der har bragt billeder af parret hver for sig i New Zealand.

Ifølge mediet var kronprinsesse Mary først en tur forbi Australien med parrets to yngste børn, prins Vincent og prinsesse Josephine. Hun ankom til Australien den 6. december.

Mens kronprinsessen sammen med tvillingerne efterfølgende ifølge Daily Mail tog et privatfly til New Zealand, så ankom Kronprinsen sammen med parrets ældste datter, 16-årige prinsesse Isabella, i et andet fly.

Det var den 5. December, at Kongehuset oplyste til Billed-Bladet, at Kronprinsessen var rejst til Australien med tvillingerne, samt at Kronprinsen og prinsesse Isabella ville tage ned til dem senere, mens prins Christian ville blive hjemme for at passe sin skolegang i 3.g.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehusets kommunikationsafdeling for at få bekræftet, om familien er blevet genforenet, men Kongehuset er ved artiklens udgivelse ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ifølge Daily Mail var Kronprinsen i godt humør ved sin ankomst til New Zealand og smilede til fotograferne.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ved det spanske kongepars statsbesøg i Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ved det spanske kongepars statsbesøg i Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mediet bemærker derimod, at Kronprinsessen mod sædvane ikke har gjort stort væsen af sig i den tid, hun har opholdt sig i hverken Australien eller New Zealand. Ifølge Daily Mail plejer Kronprinsessens besøg på hjemegnen ellers at blive dækket tæt, men denne gang har hun holdt lav profil.

Kronprinsparrets tur til Australien kommer efter en periode med stor fokus på parrets aktiviteter. Det sker efter det spanske magasin Lecturas i begyndelsen af november bragte nogle billeder af Kronprinsen i selskab med sin spanske veninde Genoveva Casanova i Madrid.

Kongehuset har indtil videre ikke ønsket at kommentere sagen, da man ikke ønsker at kommentere 'rygter og insinuationer'.

Kronprinsen selv har kun fåmælt udtalt sig i sagen, da B.T. i slutningen af november spurgte, om han havde en kommentar til det spanske medies skriverier.

»Det har jeg ikke,« lød det fra Kronprinsen.

Kommunikationsekspert Anna Thygesen har flere gange forklaret, at sagen næppe vil blive lukket ordentligt ned, før der kommer en god forklaring på Kronprinsens ophold i Madrid.

»Ulempen ved at tie noget ihjel fremfor at forklare sig ud af det, er at det stadigvæk ligger og lurer. Man har ikke fået det afkræftet. Der er ikke kommet en god forklaring på, hvorfor han var i Madrid. Og det forsvinder jo ikke, selv om man lykkes med at få lagt låg på,« har hun tidligere forklaret til B.T.

Det forventes, at kronprinsparret kommer hjem til jul, da kongehuset har meddelt, at Dronningen vil fejre jul på Marselisborg Slot i selskab med både Kronprinsparret og prins Joachims familier.