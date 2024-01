Det var angiveligt ikke længe, at Kronprins Frederik havde til at vænne sig til sin mors beslutning om abdikation – og sit nye job som konge af Danmark.

Ifølge Weekendavisen fik Kronprinsen først besked om tronskiftet få dage før, at Dronningen bekendtgjorde i sin nytårstale, at hun træder tilbage som regent 14. januar.

Dronningen afholder sine sidste officielle gøremål som regent i denne uge. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix Vis mere Dronningen afholder sine sidste officielle gøremål som regent i denne uge. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix

Det er journalist Poul Pilgaard Johnsen, der i en artikel i avisen fortæller om, hvornår de mange involverede fik besked om dronning Margrethes beslutning.

'Hun bestemmer selv, og nu har hun altså bestemt sig for at abdicere. Statsminister Mette Frederiksen fik det at vide så sent, at hun måtte skrotte nytårstalen og skrive en ny. '

'Ingen af Dronningens nærmeste venner havde på forhånd hørt om beslutningen, og Kronprinsen, der med to ugers varsel skal afløse sin mor, fik det ifølge Weekendavisens oplysninger først at vide et par dage i forvejen,' lyder det i avisen.

Parret skal nu være kongepar af Danmark. Foto: Patrick Van Katwijk/Picture Alliance/Ritzau Scanpix Vis mere Parret skal nu være kongepar af Danmark. Foto: Patrick Van Katwijk/Picture Alliance/Ritzau Scanpix

Det er søndag 14. januar, at Kronprins Frederik går ind på Christiansborg som tronarving og kommer ud som konge.

Det sker efter, at hans mor, Dronning Margrethe, underskriver et dokument om, at hun abdicerer tronen.

Herefter vil statsminister Mette Frederiksen udråbe ham som konge fra balkonen på Christiansborg Slot.

