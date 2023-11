Den britiske kong Charles III drager fordel af tusindvis af menneskers død i det nordvestlige England.

Aktiverne bliver i al hemmelighed brugt til at opgradere et kommercielt ejendomsimperium, der forvaltes af hans arvegods, kan The Guardian afsløre.

Hertugdømmet Lancaster, en kontroversiel jord- og ejendomsfond, der genererer enorme overskud til kong Charles III, har indsamlet hundredvis af millioner kroner i de seneste år under et forældet system, der går tilbage til Middelalderen.

Finansielle aktiver kendt som 'bona vacantia', ejet af mennesker, der døde uden testamente eller kendte pårørende, indsamles af hertugdømmet.

I løbet af de sidste 10 år har man indsamlet mere end 500 millioner kroner i fondene. Fonden har længe hævdet, at efter fradrag af omkostninger doneres 'bona vacantia-indtægter' til velgørende organisationer.

Men det viser sig, at det kun er en lille procentdel af disse indtægter som rent faktisk er gået til velgørenhed.

Interne dokumenter, som The Guardian har set, afslører, hvordan midlerne i al hemmelighed bliver brugt til at finansiere renoveringen af ​​ejendomme, som ejes af kongen og udlejes med fortjeneste.

Hertugdømmet arver i det væsentlige 'bona vacantia-midler' fra folk, hvis sidst kendte adresse var i et område, der i middelalderen var kendt som Lancashire county palatine og styret af en hertug.

Dronning Elizabeth II med Nathan Thompson, den administrerende direktør for hertugdømmet Lancaster-ejendom, der inddrager millioner. Foto: Avalon. Red/Ritzau Scanpix

I dag omfatter området Lancashire og dele af Merseyside, Greater Manchester, Cheshire og Cumbria – altså et kæmpe område med millioner af mennesker. Bare i Liverpool og Manchester, byerne uden forstæder, er der en million mennesker.

En lækket intern hertugdømmepolitik fra 2020 gav embedsmænd ved kongens ejendom tilladelse til at bruge 'bona vacantia-midler' på en bred vifte af dens overskudsskabende portefølje.

Hele fidusen fik kodenavnet 'SA9', den anerkender politikken og at pengene bliver brugt på denne måde kan det resultere i en 'tilfældig' fordel for kongens personlige indkomst.

Ejendomme, der i andre lækkede dokumenter er identificeret som berettigede til brug af midlerne, omfatter byhuse, feriehuse, hytter på landet, landbrugsbygninger, en tidligere tankstation og lader, inklusive en, der bruges til at lette fasan- og agerhønsjagt i Yorkshire.

Det britiske kongehus har tjent en halv milliard på døde borgers aktiver Foto: Leon Neal/AFP/Ritzau Scanpix

Opgraderinger omfatter nye tage, termoruder, kedelinstallationer og udskiftninger af døre og overliggere.

Et dokument refererer til renoveringen af ​​et gammelt bondehus i Yorkshire, der bliver omdannet til et eksklusivt boligudlejningssted. En anden opgradering hjælper med at omdanne en landbrugsbygning til kommercielle kontorer.

Buckingham Palace har afvist at kommentere sagen overfor The Guardian.

En talsmand for hertugdømmet Lancaster antydede, at kongen efter sin mors død godkendte fortsættelsen af ​​en politik med at bruge 'bona vacantia-penge' på »restaurering og reparation af kvalificerede bygninger for at beskytte og bevare dem til fremtidige generationer.«