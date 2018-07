Hvis man synes det ikke er særligt kongeligt, at prins Harry er blevet gift med den amerikanske skuespiller Meghan Markle, der er kendt fra tv-serien 'Suits', så er det bare fordi man har overset en anden prinsesse.

»Meghan er ingenting, og vi mener INGENTING i det skandaløse royale kapløb i forhold til prinsesse Sofia af Sverige,« skriver det australske netmedie Whimm, der er et af Australiens største kvindesites.

Mens hendes mand, prins Carl Philip, beskrives som 'latterligt lækker', konstaterer mediet, at prinsesse Sofia har haft en alt anden en royal fortid.

I en alder af 20 år var hun model for magasinet Slitz, hvor hun blandt andet optrådte iført intet andet end camouflagesko og en levende slange. I 2004 blev hun kåret til Miss Slitz. Modelkarrieren gjorde hende populær, og hun kom med i 'Paradise Hotel', hvor hun eksempelvis fik massage af en mandlig deltager, mens hun var topløs. Senere mødte hun pornoskuespillerinden Jenna Jameson, som hun stod frem i medierne og fortalte, at hun havde kysset med.

Prins Carl Philip og prinsesse Sofia ved dåben af prins Oscar, der fandt sted i Stockholm 27. maj 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Prins Carl Philip og prinsesse Sofia ved dåben af prins Oscar, der fandt sted i Stockholm 27. maj 2016. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/RITZAU SCANPIX

Derefter flyttede hun til New York, hvor hun i en hemmelig blog afslørede hendes vilde partyliv, hvor hende og en veninde blandt andet hang ud med Puff Daddy.

Men alt ændrede sig, da hun blev introduceret til 'verdens måske lækreste prins,' som bladet omtaler Carl Philip. Det skete på en natlklub i Stockholm, og året efter var de to flyttet sammen i en af Stockholms rige forstæder, og hun var begyndt at fokusere på velgørenhedsarbejde. I 2015 blev hun gift med sin 'prins Charming' ved et overdådigt bryllup.

Selv forholder prinsessen sig ganske afslappet til sin fortid, der ifølge Whimm minder om Paris Hiltons.

»For mig er det ret uinteressant. Det skete for ti år siden, og jeg er videre i mit liv. Jeg fortryder intet, for det er oplevelser, der skaber den, man er,« sagde hun i et interview tilbage i 2013.