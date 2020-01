Hertugen og hertuginden af Sussex kunne under dronning Elisabeths tale til folket juledag se billeder af resten af familien på hendes bord.

Der var dog ingen af hverken dem eller deres søn, Archie. Noget, som flere medier nu påpeger, kan have haft betydning for prins Harry og Meghans radikale valg om at trække sig fra nogle af deres forpligtigelser og søge mere uafhængighed.

Foruden episoden ved juletalen har den 93-årige dronning også fået taget et billede af sig selv sammen med prins Charles, prins William og prins George, som alle står til at skulle få deres tiden på tronen.

»The Times kan fortælle, at Sussex-parret var oprevet over offentliggørelsen af 'kongerække-billedet', og de så det som et klart signal om, at de var blevet ekskluderet fra det royale liv, skriver The Times og fortsætter:

Britain's Queen Elizabeth II, Prince Charles, Prince William Prince George pose for a portrait to mark the start of a new decade, in the Throne Room at Buckingham Palace in London, Britain December 18, 2019. Foto: Ranald Mackechnie

»De fik samme opfattelse efter det faktum, at der ikke var noget billede af dem, da dronningen talte 25. december.«

Angiveligt derfor meldte prins Harry og hertuginden ud onsdag, at de vil dele deres tid mellem England og Canada, og at de vil arbejde imod at blive økonomisk uafhængige.

En melding, der dog ikke ser ud til at være clearet med resten af den engelske kongefamilie. Der kom en udtalelse fra Buckingham Palace torsdag, som lød:

'Dronningen, prinsen af Wales og hertugen af Cambridge har bedt deres stab om at arbejde sammen med regeringen og Sussex-husstanden om at finde brugbare løsninger.'

Her ses dronningen under sin tale 25. december, hvor man kan se, at prins Harry og hertuginde Meghan mangler på bordet. Foto: STEVE PARSONS/PRESS ASSOCIATION

B.T. var i London, efter nyheden blev afsløret, og her mødte man flere ansatte på Buckingham Palace på vej til arbejde. Ingen kunne udtale sig, fordi der var en interessekonflikt, men turister og royale fans var også mødt op ved slottet.

Her forklarer flere, at de kunne forstå beslutningen, men satte spørgsmålstegn ved elementer i udmeldingen og også måden det blev gjort.

Hertuginde af Sussex, Meghan, er efter nyheden er blevet offentliggjort rejst tilbage til Canada, hvor parrets søn Archie har været under hele forløbet.

Flere medier skriver om sagen og både hertugparrets, men også reaktionerne fra Buckingham Palace, blevet taget som et tegn på, at der er brud i den royale familie.