Ifølge BBC er dronning Elizabeth under medicinsk opsyn på Balmoral Slot.

»Efter evaluering denne morgen er dronningens læger bekymrede for hendes helbred. De har anbefalet, at hun forbliver under medicinsk opsyn,« lyder det i en meddelelse fra Buckingham.

»Dronningen er komfortabel på Balmoral slot,« lyder det videre.

Ifølge BBC er dronningens tætte familie orienteret om hendes helbred.

Den seneste tid har dronning Elizabeth været nødt til at aflyse flere offentlige begivenheder grundet sit helbred.

Senest var det mødet Privy Council, der blev aflyst, fordi dronningen skulle hvile sig.

»Efter en hel dag i går har Hendes Majestæt i eftermiddag accepteret lægernes råd om at hvile sig. Det betyder, at det Privy Council-møder, der skulle finde sted i aften, vil blive udskudt,« lød det.