For nylig modtog dronning Elizabeth folkets jubel, da hun atter viste sig offentligt efter flere afbud.

For de fortsatte »mobilitetsproblemer«, som den britiske monark døjer med, kunne ikke stoppe hende fra – med stok i hånd – at overvære et royalt hesteshow i Windsor.

Men nu har den gangbesværede dronning angiveligt fået en nær ven rykket tættere på sig for at kunne få hjælp i det daglige.

Ifølge det britiske medie The Sun er dronningens mangeårige assistent og stylist, den 64-årige Angela Keller, nemlig flyttet ind i en suite nær dronningens private gemakker på Windsor Castle.

Det er dog ikke første gang, at Angela Keller flytter ind hos dronningen.

Efter knap 30 års tro tjeneste for dronningen, var Angela Keller nemlig en del af det hold – det såkaldte HMS Bubble team – der under coronanedlukningen flyttede ind i den royale residens og gik i isolation med dronningen for at hjælpe hende med sine daglige gøremål.

Ikke mindst skulle Angela Keller og dronning Elizabeth have udviklet et nært venskab gennem de mange års samarbejde.

Angela Kelly har blandt andet – med dronning Elizabeths velsignelse – skrevet tre bøger om sit liv og arbejde med monarken.

Her har hun blandt andet afsløret, at hun går dronningens sko til for hende – og dermed er en såkaldt 'flunky'.

»Som det har været rapporteret en del i pressen, så bærer en flunky hendes majestæts sko for at sikre, at de er komfortable, og at dronningen altid er klar til at tage afsted,« skrev hun i bogen 'Den anden side af mønten: Dronningen, stylisten og garderoben'.

»Og ja, jeg er den flunky.«