En skandale ser muligvis ud til at være under opsejling på det privathospital, hvor den britiske prinsesse Kate var indlagt.

I hvert fald forlyder det nu, at der skal være blevet iværksat en undersøgelse på stedet, da der florerer påstande om, at personalet – angiveligt – har forsøgt at få adgang til hendes private lægejournaler.

Det skriver The Mirror, mens en lang række andre britiske medier, herunder The Guardian, Sky News og The Independent, har viderebragt informationen.

Der er tale om det anerkendte hospital London Clinic, som ellers skal have ry for diskret at behandle den kongelige familie.

Arkivfoto af prinsesse Kate fra den 8. december sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Kate fra den 8. december sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Men nu skal ledelsen på stedet – ifølge The Mirrors oplysninger – have indledt en undersøgelse af påstandene om, at Kates fortrolighed muligvis blev brudt, mens hun var patient på stedet i januar, hvor det blev meldt ud af Kensington Palace, at hun skulle have foretaget en planlagt operation i maven og først ville genoptage sine officielle pligter engang efter påske.

Mindst én ansat skal ifølge det britiske medie have forsøgt at få adgang til Kates notater, mens hun var indlagt, lyder det.

»Ledende hospitalschefer kontaktede Kensington Palace straks efter, at de var blevet gjort opmærksomme på hændelsen, og forsikrede paladset om, at der ville blive foretaget en fuld undersøgelse,« citerer avisen en unavngiven kilde for at sige.

Den britiske vagthund for privatlivets fred og databeskyttelse oplyser ifølge The Mirror, at den har modtaget en anmeldelse om det mulige brud.

Her ses betjente ude foran London Clinic tilbage i januar, hvor prinsesse Kate var indlagt på stedet. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses betjente ude foran London Clinic tilbage i januar, hvor prinsesse Kate var indlagt på stedet. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en rapport om brud på datasikkerheden og er ved at vurdere de oplysninger, der er givet,« lød det tirsdag fra en talsmand for Information Commissioner's Office (ICO).

Kensington Palace har ikke kommenteret selve den påståede hændelse, men blot oplyst, at der er tale om »et anliggende for London Clinic«.

Politiet i London, Metropolitan Police, vil ikke bekræfte, om man er blevet informeret om beskyldningerne.

Den 42-årige prinsesse Kate er ikke officielt set offentligt siden til jul.

I januar meldte det britiske kongehus ud, at hun skulle have foretaget en planlagt operation i maven – men man har hverken dengang eller siden nærmere kommenteret operationen.

Hoffet har dog oplyst, at der ikke var tale om en kræftrelateret operation, og at Kate ønsker, at hendes personlige medicinske oplysninger forbliver private.

Men hendes fravær fra det offentlige søgelys har ført til, at der siden har floreret en masse konspirationsteorier om, hvor hun i virkeligheden kunne være.

En del af teorierne på de sociale medier har været skrevet med et glimt i øjet, såsom at hun har deltaget i 'Big Brother', har fået klippet alt for kort pandehår og venter på, at det vokser ud, eller at hun været en del af en katastrofal fremførelse af 'Willy Wonka' i Skotland.

Arkivfoto af prinsesse Kate med hendes mand, prins William, og deres tre børn: George, Louis og Charlotte. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Kate med hendes mand, prins William, og deres tre børn: George, Louis og Charlotte. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Andre har dog også gættet på, at den kongelige familie skjuler den virkelige grund til hendes fravær.

Det hjalp ikke på spekulationerne og rygterne, at Kensington Palace i forbindelse med mors dag delte et billede, som viste Kate omgivet af parrets tre børn.

For det viste sig kort efter, at der var blevet manipuleret med billedet – og det førte til, at det blev trukket tilbage af en række store nyheds- og billedbureauer.

Dagen efter lagde Kate en undskyldning ud i et opslag på Instagram:

»Lige som mange andre amatørfotografer, eksperimenterer jeg nogle gange med billedredigering,« skrev hun i opslaget og tilføjede:

»Jeg vil gerne undskylde for enhver forvirring som familiebilledet, som vi delte i går, har skabt.«

I slutningen af februar udsendte det britiske kongehus en ny udtalelse vedrørende Kate – som følge af de massive spekulationer:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People kortfattet i den nye udtalelse fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.