Meghan og Harry skylder os faktisk at vise deres nyfødte arving frem, mener den franske journalist Maud Garmy.

Og det siger hun ikke kun, fordi hun selv har nærmest camperet foran Windsor Castle ved London i tre lange uger og efterhånden keder sig lidt.

»Siden her ikke sker noget som helst, er jeg efterhånden blevet et fænomen - jeg er ‘pigen, der har været her i tre uger',« siger Maud Garmy til B.T. ude foran Windsor Castle, hvor den lille nye familie gemmer sig i disse dage.

Maud Garmy bor til daglig i Paris, hvor hun skriver for Voici Magazine. Og da franskmændene ifølge journalisten er ovenud begejstrede for det britiske kongehus, blev det besluttet, at hun skulle af sted lige omkring Meghans termin, som hun havde regnet sig frem til måtte være 15. april ud fra de hints, hertuginden selv havde givet.

Men dagen efter Maud Garmys ankomst til Windsor kom beskeden fra kongehuset, som rystede såvel hende som de britiske undersåtter:

'De royale højheder har truffet den personlige beslutning at holde planerne om fødslen private. Hertugen og hertuginden ser frem til at dele den spændende nyhed med alle, når de har haft muligheden for at fejre familieforøgelsen i private rammer,' lød det i en pressemeddelelse.

Således bryder Harry og Meghan med en 40 år lang tradition i det britiske kongehus.

Her har det nemlig været kutyme at vise de royale babyer frem for offentligheden bare få timer efter fødslen.

Der er stort presseopbud foran Windsor Castle, selvom de nybagte forældre har valgt at holde fødslen mere privat, end briterne er vant til. Foto: Nikolai Linares Vis mere Der er stort presseopbud foran Windsor Castle, selvom de nybagte forældre har valgt at holde fødslen mere privat, end briterne er vant til. Foto: Nikolai Linares

»Det er deres beslutning, og den skal vi respektere. Men kongehuset er en institution, og hvis man skal holde magien i live, så må man også vise sig frem og blive set. Det er jo også derfor, dronningen altid har så farverigt tøj på - hun skal ses,« siger Maud Garmy.

»Så vi vil gerne snart se babyen og se dem som en samlet familie. Måske endda sammen med Doria (Meghans mor, som rejste fra USA for at være til stede ved fødslen, red.). Det er hendes første barnebarn, og det kan godt blive meget følelsesladet,« siger den franske journalist om grunden til, hun er i Windsor endnu. Efter tre uger.

Og hvad er så den allerbedste historie, når man tilsyneladende er det medie, der har dækket begivenhederne mest intenst?

»Dronningens hunde!« griner Maud Garmy.

Foran en nøje udvalgt skare fortalte Harry mandag eftermiddag, at hans hustru havde født dem en dreng. Foto: POOL Vis mere Foran en nøje udvalgt skare fortalte Harry mandag eftermiddag, at hans hustru havde født dem en dreng. Foto: POOL

»Jeg har de eksklusive billeder af dronning Elizabeths corgier, der bliver luftet. Det var mine breaking news - men det var så også i sidste uge.«

Hertuginde Meghan fødte mandag morgen klokken 5.26 en sund og rask søn på 3.260 gram.

Få timer senere gik prins Harry ud foran en udvalgt skare af pressefolk - hvor hverken B.T. eller Maud Garmy var inviteret.

Her fortalte han, at da hans hustru var gået over tid, havde de haft masser af tid til at overveje sønnens navn, som altså - hvis man skal tro den nybagte far - ikke er på plads endnu.