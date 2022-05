Kronprinsesse Mary er kendt som et royalt modeikon langt ud over landets grænser.

Men den gode smag er også en dyr fornøjelse, for sidste år bar Danmarks kommende dronning nyt tøj, smykker og andre accessoires for mere end 400.000 danske kroner.

Det anslår den royale modeblog UFO No More.

De gennemgår hvert år verdens prinsesser og dronningers garderober og ikke mindst hvor mange nye stykker tøj, smykker og andre accessoires, som de royale kvinder har debuteret til officielle begivenheder i årets løb.

Kronprinsesse Mary ulasteligt klædt som altid. Her uddeler hun EliteForsk-priser i Moltkes Palæ i København, torsdag den 24. februar 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Og denne gang er vores egen kronprinsesse rykket længere op på listen over de royale kvinder, der er dyrest i drift.

Kronprinsesse Mary når nemlig helt op på en fjerdeplads over tøjforbrug hos verdens royale kvinder, hvor det vurderes, at hun har købt – eller fået foræret – hele 97 nye stykker tøj eller smykker til en gennemsnitspris på hele 6750 kroner.

Den dyreste nye tilføjelse til kronprinsessens garderobe sidste år er dog en del højere.

Mere end 28.000 danske kroner står der nemlig på prisskiltet på den Dulong Vega diamantring, der er den dyreste nyindflytter i Marys garderobe, ud fra hvad modebloggen har kunne identificere.

Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte ankommer til Koncertsalen. Gæsterne ankommer til balletgalla, i anledning af Dronningens 50-års Regentjubilæum, i Koncertsalen i Tivoli i København, lørdag den 21. maj 2022. Foto: Martin Sylvest

Tidligere på året offentliggjorde kongehuset deres årsrapport, hvor det fremgik, at ikke bare var kronprinsparrets apanage steget, det samme var deres fælles rammebeløb.

Rammebeløbet er de penge, der er afsat direkte til privatforbrug såsom tøj og boligindretning, og i 2021 lød det beløb på næsten 4,3 millioner kroner, således at kronprinsparret havde hele 62.000 kroner mere til rådighed til den slags fornøjelser.

Det svarer altså til et månedligt forbrug på mere end 357.750 kroner til kronprinsparret og deres fire børn.

Det vil dermed sige, at kronprinsesse Marys har brugt mere end en hel måned af sin families samlede årlige privatforbrug på nyt tøj til sig selv – hvis man altså antager, hun selv har betalt den fulde pris for det.

Kronprinsesse Mary har da også tidligere vedkendt sig, at hun burde skrue ned på tøjforbruget.

»Jeg indrømmer, at mit forbrug af tøj er stort, hvilket hænger sammen med det liv, den rolle og det arbejde, jeg har. Men jeg kan gøre det bedre – og det arbejder jeg på,« lød det fra kronprinsesse Mary til magasinet IN tilbage i 2019.

Her understregede kronprinsessen ligeledes, at hun sørger for at købe holdbart tøj, som kan bruges i mange år frem eller får syet sit tøj om.

Kronprinsesse Mary har da også ofte før gjort sig bemærket for at iføre sig tøj, hun allerede er blevet set i ved tidligere lejligheder.

Kronprinsessen i den kjole, hun bar ved sin forlovelse. Her her hun den på til Dronningens fødselsdag for et par år siden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

UFO No More har nu ligeledes anslået, at næsten 85 % af de i alt 680 stykker tøj og accessoires, som kronprinsessen bar offentligt i 2021, var noget, hun også tidligere har båret.

»De tal følger det mønster, som hun har startet i de sidste par år, hvor hun også genbrugte en stor del af sine outfits. Kronprinsesse Mary er meget involveret i bæredygtighed indenfor mode, og gentagelser af sine outfits er en stor del af det,« skriver modebloggeren Heaven LM i en uddybende gennemgang af tøjforbruget.

Derudover anslås det også, at op imod en tredjedel af Marys tøj er fra danske mærker, herunder også flere nyfundne danske brands som Decadent.