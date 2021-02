Hun kom til Danmark som en næsten ukendt tasmansk kvinde, men er siden blevet en kæmpe succes og et af kongehusets mest populære medlemmer.



Fredag fylder kronprinsesse Mary 49 år, og den udvikling, hun har gennemgået, er så utrolig, at den næsten har gjort hende mere kongelig end resten af kongehuset.

Mange husker måske nok stadig det første offentlige kys mellem kronprins Frederik og Mary Donaldson. Der, midt på kajen i tasmanske Hobert, gav Danmarks kommende konge sin udkårne et ordentligt kys foran den samlede verdenspresse.

Kronprinsen var iført sporty sejlertøj, mens Mary Donaldson lignende naboens pige i afslappede jeans, en løs bluse og solbriller i sit løse, mørke hår.

Det berømte kys på havnen. Foto: Jørgen Jessen

Meget er sket med Mary siden. Ikke blot er hun blevet kronprinsesse og mor til Danmarks engang kommende konge.

Hun er også blevet et stilikon, som yderst sjældent ses i sådan noget hyggeligt hverdagstøj som dengang på den tasmanske kaj. Og så har hun virkelig tillært sig den kongelige etikette og fundet sin plads i de royale rækker:

»Hun har udviklet sig rigtig meget. I starten var de mærkesager, hun havde, noget, som de fleste ville opfatte som overfladiske – blandt andet mode. Hun var lidt mere en modeprinsesse. Nu er der kommet meget mere tyngde i de emner, hun har taget fat på, og hun er blevet et mere seriøst arbejdende medlem af kongefamilien inden for nogle vigtige samfundsmæssige spørgsmål,« siger kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Kronprinsessen har den seneste tid blandt andet arbejdet meget med mobning gennem Mary Fonden, der har vold, ensomhed og mobning blandt sine fokuspunkter. Men hun har også engageret sig i kvinders rettigheder, i klimaet, i Copenhagen Pride samt Verdensnaturfonden.

Kronprins Frederik og Mary Donaldson i Tasmanien i 2004 sammen med Marys far og stedmor. Foto: JOERGEN JESSEN

Der falder jævnligt meget ros af til Mary for hendes professionelle fremtoning og hendes gode evner til at holde taler. Og i meningsmålinger bliver hun udnævnt til et af de mest populære medlemmer af kongehuset.

Men hun skal også passe på, mener forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen:

»Mary har udviklet sig i en opadgående succeskurve, og den er nok ikke toppet endnu. Men der, hvor hun skal passe lidt på, er, at hun ikke bliver for politisk i sin fremtræden, for kongehuset kan ikke tåle at blive for politiseret,« siger han.

Kronprinsessen har blandt andet de seneste år leget lidt med ilden, når hun har bevæget sig ind på områder som Copenhagen Pride, klima og bæredygtigt tøj. Alt sammen vigtige emner, der optager folket, men som alle også er tæt forbundet med politik.

En meget afslappet kronprins Frederik og Mary Donaldson på havnen i Hobart. Foto: Jørgen Jessen

»Der har hun lige haft et par grænsetilfælde, men hun skal jo ikke være en Greta Thunberg. Hun er Danmarks kommende dronning. Og det er jo vedtaget i Danmark, at kongehuset er apolitisk, og den ramme skal hun selvfølgelig holde,« siger Søren Jakobsen og tilføjer, at han dog ikke er i tvivl om, at hun mener det godt.

»Hun er en kvinde med både hjerne og hjerte, og som føler for det, hun taler om. Så hun er nødt til at lægge en lille smule bånd på sig selv, hvis ikke hun skal rode kronprinsparret ud i en prekær situation. Det skal hun passe på med,« siger han.

Selv om Mary er blevet mere og mere populær, virker hun samtidig mere distanceret og knap så umiddelbar, som hun var i sine første år i landet.

Det skyldes formentligt, at hun er blevet mere erfaren i rollen som kongelig.

Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederik ankommer til middag i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er meget typisk, at de, der kommer ind i kongefamilien, i starten er sådan lidt mere sig selv, og efterhånden bliver de så professionelle som prinser og prinsesser, så de kommer til at fremstå mere strømlinede,« forklarer Hovbakke Sørensen og tilføjer, at det også er et udtryk for Kronprinsessens professionalisme.

»Det er jo en naturlig udvikling i forhold til, at hun skal være kommende dronning til en kommende regent. Derfor er det også vigtigt, at hun optræder mere og mere værdigt, og det har hun også gjort.«

Søren Jakobsen sammenligner Marys til tider lidt stive fremtoning lidt med prins Joachims.

»Hun er måske lidt mere nede på jorden, men hun er spids i stilen. Hvis man skal sige noget om Mary, så er hun jo næsten mere kongelig end de kongelige selv. Og hun er klart mere kongelig, end Kronprinsen er,« lyder det fra Jakobsen, der dog ikke er i tvivl om, at hun bliver en 'fremragende dronning'.