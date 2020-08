Marys veninde fortæller nu nye detaljer om, hvordan kronprinsparret mødte hinanden for 20 år siden.

Det viser sig, at mødet var planlagt.

Det skriver Her & Nu.

I et nyt afsnit af podcasten 'Pure Grit' fortæller kronprinsesse Marys gode veninde Amber Petty, at første møde mellem kronprinsesse Mary og kronprins Frederik tilbage under de olympiske lege i Sydney i 2000 var planlagt.

»Mange siger, at de helt tilfældigt mødtes på The Slip Inn, men det er bullshit. Sandheden er, at hun kendte en, der kendte nogle spanske kongelige,« siger Amber Petty og fortsætter.

»Hende, som Mary kendte, sagde, at hun ville sætte en gruppe sammen og invitere nogle flere. Og Mary var en af dem, der blev inviteret. Så det var en planlagt middag, men det var på The Slip Inn, fordi de gerne ville have noget helt nede på jorden. Det var en mulighed for, at de alle sammen kunne snakke sammen. Og Mary var faktisk den eneste, der ikke kendte alle ved den middag.«

Udover den daværende spanske kronprins Felipe deltog også prins Joachim og prinsesse Märtha Louise i middagen.

Kronprinsesse Mary gjorde sig bemærket for nylig, da hun holdt en tale til Copenhagen Pride.