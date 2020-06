»Jeg glæder mig over – ligesom mange andre danskere gør – at vores samfund åbner op igen. Så det er dejligt.«

Så kort kunne det siges af kronprinsesse Mary, da hun for første gang var på officielt ærinde, siden coronakrisen brød ud i fuldt flor i marts.

Ligesom store dele af det officielle Danmark har kongehusets arbejde været sat på standby, siden statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned.

Kronprinsessens første officielle opgave fandt sted i den lille by Fensmark få kilometer uden for Næstved i det sydsjællandske.

Her skulle hun være vidne til den officielle genåbning af det gamle Holmegaard Glasværk.

I dag har det fået navnet Holmegaard Værk, da det foruden Holmegaard Glas også huser blandt andet en større Kähler-samling.

Kronprinsesse Mary fortalte til den ventende presse, at hun var glad for at være ude igen. Ikke mindst når det så også drejede sig om glas og keramik, som Kronprinsessen 'er meget begejstret for', som hun sagde.

I det hele taget har det været en sjældenhed at se både Kronprinsessen og resten af den royale familie i 2020.

Kronprinsesse Mary indvier Holmegaard Værk mandag 8. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kronprinsesse Mary indvier Holmegaard Værk mandag 8. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Tidligere på året var Kronprinsessens familie i Schweiz på et længere ophold.

Opholdet blev afbrudt, da coronakrisen brød ud, og store dele af verden lukkede ned.

Kronprinsfamilien valgte at rejse hjem til Danmark igen, og dermed blev opholdet i Schweiz væsentlig kortere end planlagt.

Den royale familie blev efter hjemkomsten fra Schweiz også nødt til at aflyse en række officielle arrangementer.

På spørgsmålet fra pressen om, hvad Kronprinsessen glædede sig mest til ved sommeren, lød det til, at Mary misforstod spørgsmålet.

Hendes svar var i hvert fald derefter.

»Jeg glæder mig over at kunne besøge dette fantastiske museum, som fortæller en fantastisk historie om kulturarv. Meget inspirerende.«

»Og når man er glad for glas og keramik, så er det bare særligt spændende for mig.«