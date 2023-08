Da kvindelandsholdet mandag kæmpede mod Australien i VM i fodbold, heppede den danske kronprinsesse ikke på sit hjemland.

Og det har både fået Australiens premierminister og brugere på sociale medier til at reagere på ‘svigtet’.

Det skriver Sky News.

På et Instagram-opslag fra det danske kongehus' officielle konto, gav kronprinsesse Mary forinden kampen, som Danmark endte med at tabe 2-0 over Australien, sin støtte tydeligt til kende.

‘Vi hepper ‘Top over’ og hele vejen ‘Down Under,’ når kampen mod Australien om lidt går i gang ved VM i fodbold. Kom så Danmark,’ skrev kronprinsparret under billeder af både Mary og kronprinsparrets hund, der begge bar danske flag i ansigtet.

Og selvom det sikkert skabte jubel blandt danske fodboldfans, var reaktionen en noget anden fra kronprinsessens hjemland.

‘Du kan tage pigen ud af Australien, men du kan ikke tage Australien ud af pigen,’ skrev en bruger for eksempel til opslaget.

Kronprinsessens opslag har desuden fået Australiens premierminister, Anthony Albanese, til at reagere.

I et interview bliver han nemlig spurgt til, om Marys valg er nok til at fjerne hendes australske statsborgerskab.

»Det tror jeg allerede, at hun har gjort. Jeg tror, det er sådan du bliver en prinsesse,« svarede han kækt.

Han tilføjede dog, at man i Australien fortsat er meget stolte af deres 'hjemmedyrkede' prinsesse, som han dog ikke regner med at høre fra lige foreløbig.

»Jeg har ikke talt med hende, og jeg tror heller ikke, at hun kommer til at tage mit opkald i dag,« jokede Albanese mandag med henvisning til Danmarks nederlag mod Australien.