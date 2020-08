Det vakte opsigt, da kronprinsesse Mary onsdag for rullende kameraer kom til at ignorere Sundhedsstyrelsens coronaråd om at undgå håndtryk.

Med udstrakt hånd vandrede hun hen til WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, og gav ham poten.

Indtil videre har kun kongehuset undskyldt på kronprinsesse Marys vegne, hvilket de gjorde torsdag til B.T., men nu tager Kronprinsessen også selv bladet fra munden.

Det gør hun i et opslag på Instagram:

'Til lands, til vands og i luften – vi skal vænne os til at bære mundbind. Det er vigtigt, at vi sammen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger,' indleder hun opslaget.

'I går var jeg i Grenaa til mit første officielle besøg efter sommerferien. Til vands og i luften gik det fint, men til lands smuttede det for mig, og jeg kom desværre til at give hånd. Det mindede mig om, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden med at leve op til anbefalingerne,' fortsætter hun, før hun opfordrer folk til at passe på hinanden.

Kronprinsesse Marys håndtryk skete onsdag eftermiddag i Grenaa, hvor hun skulle udsætte 50 sømrokker fra Kattegatcentret.

Håndtrykket var selvfølgelig ment som en høflig gestus, men vakte opsigt, fordi myndighederne fraråder håndtryk som følge af coronapandemien.

B.T. talte torsdag med historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo, der understregede, at kongehuset har ansvaret for at gå forrest i situationer som netop corona-udbruddet.

Han påpegede dog samtidig, at de kongelige bare er mennesker som os andre – de kan også begå fejl.

»Det er selvfølgelig uheldigt, men det kan ske – selv for de kongelige. Men selvfølgelig skal de være et godt eksempel,« sagde Michael Bregnsbo.

B.T. er i besiddelse af en video, der viser håndtrykket.

Og hvis man kigger godt efter, virker det da også til, at kronprinsesse Mary hurtigt blev bevidst om sin fejl.

Efter at have givet hånd til Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, hilste hun på en kvinde, og her blev hånden ganske kort stukket frem, men lige så hurtigt trukket tilbage igen. I stedet valgte Kronprinsessen at neje.

