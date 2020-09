Det var ikke mange minutter, Danmarks kronprinsesse tirsdag nåede at være i fotografernes spotlys, da hun gæstede et arrangement om bæredygtig byudvikling i København hos Copenhagen Blox.

Men som altid formåede Danmarks kommende dronning at imponere med sin påklædning.

En veloplagt Mary mødte op i flot rosafarvet kjole til lige under knæene.

Og det var et godt valgt, for kjolen klæder kronprinsessen, vurderer modeekspert Sille Henning:

Kronprinsesse Mary ankommer til i åbningen af The BLOX - Build Back Better Summit i BLOX tirsdag den 1. september 2020. Konferencens fokus er genopretning efter coronapandemien, og hvordan dette kan gøres med brug af FN's bæredygtighedsmål.

»Som altid ser kronprinsessen stilfuld og elegant ud,« siger hun.

Dog er det ikke selve kjolen, der fanger Sille Hennings øje mest. Det er nemlig i stedet de stilletter, som Mary havde valgt til lejligheden:

»Det er en fin detalje med slangeskindssko til kjolen«, siger hun og tilføjer:

»Det giver det en smule kant, samtidig med at det er meget smagfuldt«.

Kjolen var flot, men ifølge modeekspert Sille Henning, var det Marys smarte stilletter, der stjal modebilledet.

Sille Henning vurderer, at hælen på Kronprinsessens sko er en 10-11 centimeter.

Udfordringen ved den højde er, om man rent faktisk kan gå pænt i den.

»Men det kan kronprinsessen«, lyder det fra modekesperten.

»Og det er jo super flot med en høj hæl«, tilføjer hun.

Kronprinsesse Mary ankommer til i åbningen af The BLOX - Build Back Better Summit i BLOX tirsdag den 1. september 2020. Konferencens fokus er genopretning efter coronapandemien, og hvordan dette kan gøres med brug af FN's bæredygtighedsmål.

Det er langt fra første gang, at kronprinsesse Mary får ros for sin stil. De seneste år har Kronprinsessen været badet i komplimenter fra både ud-og indland for sine smarte modevalg.

Hun har toppet flere lister over bedst klædte kvinder, og hun bliver ofte fremhævet som stilikon.

Det så man blandt andet, da kronprinsparret i 2019 var på et meget højtprofileret erhvervsfremstød i Paris.

Her stod eksperterne nærmest i kø for at rose Kronprinsessens garderobe, der nok kan gøre enhver modeelsker misundelig.

Kjolen var som altid ganske stilfuld.