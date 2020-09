Kronprinsesse Mary har mange talenter. Og nu vil hun tilsyneladende også prøve kræfter med konkurrencesport.

I hvert fald overraskede kronprinsessen mange, da hun lørdag pludselig deltog i et ridestævne på Frederiksværk Rideklub. Og med to dygtige heste, prinsesse Isabella og sin træner ved sin side, gik det ganske godt for Danmarks kommende dronning.

Det beretter ridemediet Ridehesten.com.

Kronprinsessen havde hele to heste med til start ved stævnet, hvor hun startede i dressurklasserne MA1 og MB0.

Kronprinsesse Mary har tætte forbindelser til Lego-famlien. Her ses hun med Agnete Kirk Thinggaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsesse Mary har tætte forbindelser til Lego-famlien. Her ses hun med Agnete Kirk Thinggaard. Foto: Henning Bagger

På den erfarne dressurhest Wasabi, der tidligere har været ejet af Lego-milliardær Kjeld Kirk Kristiansens kendte stutteri ‘Blue Hors’, og som Kronprinsessen ikke har redet så længe, red Kronprinsessen MA1.

Ifølge Ridehesten.com gik det ganske godt - omend der indløb ‘lidt fejl i gallop-programmet’.

Hesten er med sine 15 år en erfaren herre, der tidligere har gået dressur på højeste plan - ligesom den også blev nummer seks ved DM i 2019.

Dog kan kronprinsessen glæde sig over, at det tilsyneladende gik endnu bedre med ridtet på den anden hest, den 11-årig vallak Edelman. Med sin træner, berider Karin Nissen ved sin side, kastede Kronprinsessen og Edelman sig ud i en MB0.

Hesten har tidligere ligeledes været ejet af Kjeld Kirk Kristiansens stutteri og været redet af Lego-ejerens yngste datter Agnete Kirk Thinggaard, der er landsholdsrytter.

Kronprinsparret har tætte forbindelser til Lego-familien, og hun er ved flere lejligheder blevet set samme med netop Agnete Kirk Thinggaard ved ridestævner.

Edelman er blevet reddet af Kronprinsessen gennem længere tid, men det er altså først nu, at parret debutterer på stævnebanerne.

Og den debut er kronprinsesse Mary næppe utilfreds med. Parret red til 72,05 procent, hvilket resulterede i en fjerdeplads. og en tur op til vinderpodiet - omend pladsen som nummer fire kun rakte til at stå ved siden af podiet.

I sine første år i Danmark, dyrkede Kronprinsessen, der dengang hed Mary Donaldson, hesteinteressen intenst. Her ses hun i 2003. Foto: Mogens Flindt Vis mere I sine første år i Danmark, dyrkede Kronprinsessen, der dengang hed Mary Donaldson, hesteinteressen intenst. Her ses hun i 2003. Foto: Mogens Flindt

Det fremgår ikke, om kronprinsesse Mary er ejer af de to heste, som hun red - eller om hun blot låner dem. Kjeld Kirk Kristiansen har dog det seneste år gavmildt lånt sine heste ud til sine børn.

Agnete Kirk Thinggaard har overtaget en håndfuld af hans bedste heste, som hun håber kan skaffe hende en OL-plads - mens Kjeld Kirk Kristiansens søn, Thomas Kirk Kristiansen, også har genoptaget sin ridekarriere og har overtaget tøjlerne på 'Blue Hors Zee Me Blue'.

Det er velkendt, at kronprinsesse Mary er meget glad for heste. Hun har i sine yngre dage redet meget, og hun fik også en hest og modtog en del rideundervisning i de første år, hvor hun boede i Danmark.

Hesteinteressen har tilsyneladende også smittet af på prinsesse Isabella, der også er meget hesteinteresseret - og hun var - ifølge Ridehesten - også mødt tidligt op med sin mor lørdag for at gøre hestene klar til stævnet.

Hvorvidt Mary sigter efter en landsholdsplads eller har andre ambitioner med sin ridning bliver spændende at følge. I hvert fald har kronprinsparret rammerne til det.

I foråret kom det frem, at der er blevet etableret en ridebane og renoveret stalde på Fredensborg slot til brug for blandt andet kronprinsparret.

Det var Mærsk-fonden, der stod bag omkostningerne i form af en donationen, som blev givet til Kronprinsen i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.