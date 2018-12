»Prins Henriks død har været altoverskyggende for dronningen, men i perioden efter prinsens død har hun i den grad bevist, at hun stadig er dronning på samme måde som før.«

Det vurderer kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, der ser tilbage på Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs 2018.

Trods den sørgelige start i februar, hvor prins Henrik sov stille ind på Fredensborg Slot, mener både Lars Hovbakke Sørensen og kongehusekspert Søren Jakobsen, at dronningens år sluttede godt med lyse fremtidsperspektiver.

»Generationsskiftet er kommet rigtigt godt i gang. Dronningen har i prinsens sygdomsperiode overladt nogle vigtige opgaver til kronprinsparret. Så hun kan se tilbage på et vellykket år, og det tegner til en lys fremtid med kronprinsparret,« siger Søren Jakobsen.

På trods af prins Henriks død fortsatte dronningen sit virke som landets regent med samme ildhu og engagement som altid i 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere På trods af prins Henriks død fortsatte dronningen sit virke som landets regent med samme ildhu og engagement som altid i 2018. Foto: Henning Bagger

Han vurderer, at det for fremtiden hovedsageligt vil være kronprinsparret, der tager de lange udlandsrejser.

De beviste med deres tur til Færøerne i august, at de sagtens kan overtage lignende opgaver i fremtiden.

Lars Hovbakke Sørensen supplerer:

»Det er en bevidst strategi og en del af den måde, hun synes, tingene bør gøres på. Der er visse opgaver, som kronprinsparret bør overtage, og hun mener, at det vil klæde dem i deres forberedelse til det kongepar, de en dag bliver.«

Et af de positive højdepunkter i 2018 var kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger Vis mere Et af de positive højdepunkter i 2018 var kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger

2018 har også været året, hvor kronprins Frederik ifølge Søren Jakobsen er trådt i karakter.

Det gjorde han blandt andet i forbindelse med sin 50-års fødselsdag og Royal Run, hvor hele landet var inviteret til at løbe med kronprinsen.

Kongehuseksperten mener også, at dronningen af samme årsag kan være lidt mere tilbagetrukken i forhold til kronprinsparret.

Men det vil også give hende tid til at dyrke sine kreative sider, hvilket man også så i det forgangne år med opsætningen af Nøddeknækkeren i Tivoli.

Her fik dronningen virkelig lov til at folde sig ud, da hun fik ansvaret for dekorationer og kostumer til balletklassikeren.

»Der kan hun og vi sende en venlig tanke til prins Henrik. At hun er nået dertil, hvor hun er nu, er ikke mindst fordi, de to har haft et vellykket parløb. Henrik inspirerede dronningen, og jeg tror, vi vil se mere af den slags fra hende i fremtiden,« siger Søren Jakobsen.

Lars Hovbakke Sørensen mener, at selvom dronning Margrethe nærmer sig de 79 år, så har hun gennem hele året vist, at hun har været mindst lige så arbejdsom, som hun var før prinsens død i februar.

»Det er typisk for dronning Margrethe og hendes indstilling til sit job, som hun går op i med liv og sjæl,« siger han og slår fast, at der er visse opgaver, som først bliver overdraget til kronprinsparret, når hun en dag er gået bort:

Her ses flere medlemme af det danske kongehus til Folketingets åbning. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Her ses flere medlemme af det danske kongehus til Folketingets åbning. Foto: Asger Ladefoged

»Dronningen vil holde fast i, at hun står i spidsen for regeringsdannelse, underskrivelse af lovene og møderne med stats- og udenrigsminister. Det mener hun ikke, at kronprinsparret skal overtage.«

Også Søren Jakobsen mener, at dronning Margrethe på ingen måder har tænkt sig at gå på pension i 2019.

»Spekulationer om, at hun går af, kan man godt droppe. Det kommer aldrig til at ske.«