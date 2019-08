Snart 14-årige prins Christian er for alvor ved at nærme sig de voksnes række. Lørdag er han som det eneste af kronprinsparrets børn taget med sine forældre til en stor royal fest i Norge, hvor kronprinsen har en vigtigt rolle.

Det er den kommende norske tronarving, 15-årige prinsesse Ingrid Alexandra, der lørdag klokken 12 under stor bevågenhed bliver konfirmeret fra det kongelige Slottskapel på det kongelige slot i Oslo.

Og her skal kronprinsen i selskab med blandt andre den spanske konge og den svenske kronprinsesse stå fadder.

Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen viser kronprinsens rolle i konfirmation, at der er et tæt forhold mellem det norske og danske kongehus:

Det norske kronprinspar ses her sammen med deres to fællesbørn, prinsesse Ingrid Alexandra samt Sverre Magnus. Foto: LISE ASERUD Vis mere Det norske kronprinspar ses her sammen med deres to fællesbørn, prinsesse Ingrid Alexandra samt Sverre Magnus. Foto: LISE ASERUD

»Det er jo en styrkelse af det gode forhold mellem de nordiske kongehuse, og så gør det det kun endnu mere eksklusivt, at den spanske konge er med. Det er et udtryk for, at det må være en personlig relation mellem den spanske konge og det norske kongehus.«, siger han og tilføjer, at han ikke kan forestille sig, at den spanske konge vil være at finde på en fadder-plads ved det danske kronprinspars børns konfirmationer.

»Så længe dronning Margrethe er på tronen, så kan jeg ikke forestille mig det. Hun er meget traditonel, luthersk og anti katolsk«, siger han med henvisning til, at den spanske konge er katolik.

Både kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og prins Christian så glade og særdeles velklædte ud, da de lørdag ankom til konfirmationen lidt før 12 sammen med den svenske kronprinsesse og den spanske konge.

Mary og Christian fik pladser på forreste række, mens kronprinsens har taget plads oppe ved alteret, hvor de andre fadere samt den norske kongefamilie er placeret.

Her ses konfirmanden med sine gudfædre, sin farfar, Kong Haakon, samt sin mormor Marit Tjessen. Gudfædrene er bagerst fra venste; Kong Felipe af Spanien, kronprinsesse Victoria af Sverige, prinsesse Martha Louise - konfirmandens faster - samt kronprins Frederik af Danmark sant Foto: Lise Aaserud Vis mere Her ses konfirmanden med sine gudfædre, sin farfar, Kong Haakon, samt sin mormor Marit Tjessen. Gudfædrene er bagerst fra venste; Kong Felipe af Spanien, kronprinsesse Victoria af Sverige, prinsesse Martha Louise - konfirmandens faster - samt kronprins Frederik af Danmark sant Foto: Lise Aaserud

Ud over prinsessens nære kongelige familie samt de kongelige faddere, vil der foruden kronprinsse Mary og prins Christian ikke deltage andre kongelige, viser gæstelisten.

Det vidner ifølge Sebastian Olden-Jørgensen om, at forholdet mellem det norske og det danske kongehus er noget særligt.

Især fordi prins Christian er blevet inviteret med:

»Det er sevfølhgelig et udtyk for nærhed og påskønnelse og lidt mere intensive forbindelse end bare det formelle«, siger han.

Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik i april i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses kronprinsesse Mary og kronprins Frederik i april i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter konfirmationen vil der blive holdt en festmiddag for gæsterne i slottets store spisesal.

Det norske kronprinspar har foruden datteren, prinsesse Ingrid Alexandra, også den yngre søn, 13-årige prins Sverre Magnus.

Desuden har den norske kronprinsesse Matte-Marit sønnen Marius Borg-Høiby fra et tidligere forhold.