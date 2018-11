Det var med blandede følelser, at kronprinsesse Mary gik til arbejdet med at lave talen til sin mands 50-års fødselsdag, fortalte hun tirsdag, da hun modtog prisen for 'Årets tale 2018'.

Mange følelser gik igennem Kronprinsessen, da hun fik at vide, at hun skulle holde tale til sin mand, kronprins Frederik, ved hans 50-års fødselsdagsfest.

Det fortalte Mary, da hun modtog prisen for 'Årets tale 2018', som blev overrakt af Danske Taler ved et arrangement i København tirsdag formiddag.

På den ene side gav det rigtig god mening, at talen skulle laves, på den anden side følte Kronprinsessen panik over opgaven.

Kronprinsesse Mary blev budt velkommen af en gruppe børn, som stod i vinduet i deres institution i nogle tilstødende lokaler. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Kronprinsesse Mary blev budt velkommen af en gruppe børn, som stod i vinduet i deres institution i nogle tilstødende lokaler. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Jeg ønskede at invitere alle ind, hvor det er personligt, uden at det bliver for privat,« sagde hun i sin takketale.

Noget kunne tyde på, at Kronprinsessen ramte balancen helt rigtigt, for ud over at hun nu har vundet en pris, så var talen også det store samtaleemne efter festen i maj.

Hun forklarede, at ukarakteristisk for hende gik hun i gang i rigtig god tid. Hun gjorde sig mange overvejelser og skrev tanker og idéer ned. Både gode og mindre gode.

Balancerer humor og seriøsitet

Hun havde et ønske om at bringe både det seriøse og det humoristiske med ind i talen. Det er nemlig to ting, som, hvis kronprinsesse Mary selv skulle sige det, er karakteristisk for hendes og Frederiks ægteskab.

»Især det humoristiske føltes som en satsning. Ville det bære. Gik jeg for langt, og ville der blive helt stille i salen.«

Disse spørgsmål stillede Kronprinsessen sig selv inden den store dag.

Men netop balancen var noget af det, som de i Danske Taler lagde til grund for, at prisen gik til hende. Talen var både noget, alle danskere kunne spejle sig i, en tale fra en hustru til sin mand og samtidig et retorisk mesterværk, lød begrundelsen.

De nævnte, da Kronprinsessen først roste sin mand for stadig 'at stå skarpt i lycra', men samtidig gik lidt til ham med et glimt i øjet ved at fortælle, at han godt kunne kamme over, når han iklædte sig det syntetiske stof i en kombination med rulleski og hjelm.

Kronprinsesse Mary selv var overrasket over, at talen fik den store opmærksomhed, den høstede i maj.

Kronprinsesse Mary modtager prisen for 'Årets tale 2018' af Bertel Haarder. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Kronprinsesse Mary modtager prisen for 'Årets tale 2018' af Bertel Haarder. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Eksperterne til stede ved arrangementet forklarede dog, at talen med sin jordbundenhed og sin tydelige kærlighedserklæring gik rent ind med sin ærlighed.

»Hun siger til sidst 'Jeg elsker dig', og ingen er i tvivl om, at hun mener det,« forklarer Jesper Troels Jensen, Danske Talers formand, som synes, at Mary fik talen til at slå med halen.

Til at overrække prisen var Bertel Haarder til stede, og han havde også en finger med i spillet, da det kom til tildelingen af prisen til netop Kronprinsessen.

Han havde fulgt med fra sit hus, da festlighederne løb af stablen i maj, og da hans mobiltelefon løb tør for strøm midt i talen, fik han et stik sat i, hurtigere end han nogensinde har gjort før.

Talen ramte nemlig noget i både ham og hans kone, og derfor foreslog han også, at det var netop Mary, som skulle modtage denne ros fra Danske Taler.