Kronprinsesse Mary har aldrig lagt skjul på, at familien for hende er altafgørende, og at hun gerne vil have sine børn tæt på.

Allerede inden hun blev mor fastslog hun I portrætbogen ‘Kronprinsesse Mary’ at:

»Jeg vil være hundrede procent mor. Mine børn skal ikke opdrages af barnepiger. Bestemt ikke.«

Men som alle andre mødre må også kronprinsessen sande, at der kommer en tid, hvor man må give slip.

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og Prins Christian til EM-kampen mellem Danmark-Belgien i Parken, kort før Prins Christian flyttede hjemmefra.

I forhold til Prins Christian skete det, da han sidste år efter sommerferien begyndte som elev på Herlufsholm kostskole ved Næstved.

I et interview, som kronprinsessen i anledning af sin runde fødselsdag netop har givet til Billed Bladet, fortæller hun, at afskeden med den ældste søn, var svær for hende:

»Da beslutningen var taget, sagde jeg til mig selv, at jeg ikke skulle tænke over det, indtil det nærmede sig, at han skulle på kostskole,« siger Mary i interviewet, hvor hun også indrømmer, at det ‘var hårdt’, da første skoledag nærmede sig.

Hun er dog ikke i tvivl om, at beslutningen om at flytte hjemmefra var rigtig for den unge prins.

Kronprinsen med familie i Verbier, hvor Christian, Vincent, Isabella og Josephine fra januar 2020 skulle gå i skole i 12 uger.

Efter ni år som elev på Tranegårdskolen i Gentofte, valgte prins Christian at tage på kostskole ved Næstved, samme skole som hans fætter Nikolai blev student fra sidste sommer.

Både Christian på 16, Isabella på 14 og tvillingerne Vincent og Josephine på 11 år har gået i folkeskolen i Hellerup, men i januar 2020 havde alle fire en afstikker til Lemania-Verbier International School i Schweiz, hvor de i løbet af 12-uger blandt andet skulle lære fransk.

Dengang boede kronprinsesse Mary med børnene i familiens skihytte i Verbier, mens børnene gik i skole.