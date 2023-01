Lyt til artiklen

Martin Jørgensen er fortid hos Rekom.

Det skriver Ekstra Bladet, og overfor B.T. bekræfter nattelivskoncernen ansættelsesstoppet.

Rekom fortæller til B.T., at Martin Jørgensen selv har opsagt sin stilling, men da der er tale om en personalesag, afviser de at kommentere yderligere.

Nyheden om barimperiets nu tidligere brandingmedarbejder kommer efter, han mandag mødte op i Fogedretten, hvor det blev fastslået, at han for nuværende ikke kan betale af på de knap 5,5 millioner kroner, han skylder sin ekskone, grevinde Alexandra.

Her syv år efter, at Martin Jørgensen underskrev gældsbrevet i forbindelse med straksskilsmissen, har grevinden nemlig stævnet sin eksmand for at få ham til at begynde at afvikle på gælden.

I Fogedretten på Frederiksberg måtte Martin Jørgensen så bekende, at han tjente til dagen og vejen gennem sin ansættelse i Rekom, hvor han fik en månedsløn på 50.000 kroner.

Men nu er tiden i barimperiet altså ovre for den tidligere reklamemand.

Dermed tegner det endnu værre for grevinde Alexandra i forhold til at få tilbagebetalt de millioner, som Martin Jørgensen snød hende for under deres otte år lange ægteskab.

Grevinde Alexandra og daværende gemal Martin Jørgensen ankommer til festforestillingen i Danmarks Radios Koncerthus 14. januar 2012 i anledning af Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Grevinde Alexandra og daværende gemal Martin Jørgensen ankommer til festforestillingen i Danmarks Radios Koncerthus 14. januar 2012 i anledning af Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Foto: Jeppe Michael Jensen

For selv med en indtægt på 50.000 kroner månedligt så det sort ud i forhold til nogensinde at kunne tilbagebetale de mange millioner, vurderede flere eksperter overfor B.T.

Ikke mindst kan det for Martin Jørgensen nu blive nødvendigt at skille sig af med den bil, han leaser og hans dyre husleje på 14.000 kroner.

Men ifølge en juridisk ekspert er det, ikke at eje noget, men i stedet bruge hver en lønkrone for at slippe for at afbetale sin gæld, en velkendt løsning, da Fogedretten ikke kan kræve nogen af lægge deres økonomi om for at tilbagebetale gæld til en privat kreditor.

Men klart står det, at grevinden – igen om et halvt år, som Martin Jørgensen nyerklærede insolvens strækker sig til – går efter om ikke andet så en »symbolsk sejr« ved at få Martin Jørgensen til at afdrage på gælden.

Det var der dog ikke de store forhåbninger til allerede imens, han hev 50.000 kroner hjem om måneden hos Rekom.

»Det tegner jo ikke særligt godt, kan man sige, der er jo ikke nogen velvilje. Han vil jo ikke. Når vi taler beløb, så er det jo ikke fordi, han ikke kan – han vil jo ikke. Så går det så åbenbart igennem, men så må de jo se på det om et halvt år igen,« forklarede grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen for nylig til B.T.

Martin Jørgensen og grevinde Alexandra tilbage i 2006. Her mange år efter er det blevet afgjort, at Martin Jørgensen ikke skal betale af på sin milliongæld til grevinden i denne omgang. I Fogedretten på Frederiksberg blev han nemlig erklæret insolvent, således at han ikke kan hives i retten de næste seks måneder. Foto: NYMANN BO Vis mere Martin Jørgensen og grevinde Alexandra tilbage i 2006. Her mange år efter er det blevet afgjort, at Martin Jørgensen ikke skal betale af på sin milliongæld til grevinden i denne omgang. I Fogedretten på Frederiksberg blev han nemlig erklæret insolvent, således at han ikke kan hives i retten de næste seks måneder. Foto: NYMANN BO

Tilbage i 2019 skrev Se og Hør, at milliongælden var kommet undervejs, fordi den 13 år yngre Martin Jørgensen havde overført penge fra grevinde Alexandras konto til sig selv.

Hans forklaring skulle have været, at pengene – der altså ikke mindst talte grevindens apanage fra den danske stat – skulle gå til investeringer.

Og for nylig røbede Helle von Wildenrath Løvgreen altså overfor B.T., at det var den økonomiske svindel, grevinde Alexandra hentydede til, da hun offentliggjorde eksparrets lynskilsmisse i 2015 med følgende ord:

»Når man kan se, at der ikke er en fælles fremtid, og at der er nogle grundværdier, vi allesammen har i et ægteskab, der bliver for forskellige, så er man nødt til at tage det op til revision.«

Ikke mindst fandt grevinde Alexandra også ud af, at hun var blevet bedraget på flere måder gennem deres otte år lange ægteskab.

Kun få dage efter udmeldingen om skilsmissen stod Martin Jørgensen frem som par med den tidligere 'X Factor'-værtinde Eva Harlou.