Nu vil grevinde Alexandra have sine knap 5,5 millioner kroner.

Derfor har hun stævnet sin eksmand, filmfotografen Martin Jørgensen, så han kan begynde at afdrage på sin syv år gamle milliongæld til hende, skriver Her&Nu.

Men Martin Jørgensen er ikke mødt op til nogen af de tre retsmøder i sagen endnu – men i næste uge skulle han få chancen igen.

Grevinde Alexandras pressesekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen bekræfter historien over for B.T., men oplyser, at man ikke har nogen kommentarer til sagen.

Martin Jørgensen er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser. Overfor Her&Nu har han dog afvist at kommentere.

Martin Jørgensen har i forbindelse med skilsmissen i 2015 underskrevet gældsbrevet og dermed erklæret, at han har til hensigt at betale af på gælden, hvis han kommer til penge.

Tilbage i 2019 skrev Se og Hør, at milliongælden var kommet undervejs, fordi den 13 år yngre Martin Jørgensen havde overført penge fra grevinde Alexandras konto til sig selv.

Hans forklaring skulle have været, at pengene – der altså ikke mindst talte grevindens apanage fra den danske stat – skulle gå til investeringer.

Grevinde Alexandra og daværende gemal Martin Jørgensen ankommer til festforestillingen i Danmarks Radios Koncerthus 14. januar 2012 i anledning af Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Grevinde Alexandra og daværende gemal Martin Jørgensen ankommer til festforestillingen i Danmarks Radios Koncerthus 14. januar 2012 i anledning af Dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Foto: Jeppe Michael Jensen

Men investeringerne blev aldrig gjort. I stedet gik pengene til at pleje en vild og eksorbitant livsstil for ham selv.

Grevinde Alexandra derimod fik ifølge ugebladet sendt regninger, som aldrig blev betalt, trods Martin Jørgensens løfter.

Og ifølge Se og Hør var det altså den økonomiske svindel, grevinde Alexandra hentydede til, da hun offentliggjorde lynskilsmissen i 2015 med følgende ord:

»Når man kan se, at der ikke er en fælles fremtid, og at der er nogle grundværdier, vi allesammen har i et ægteskab, der bliver for forskellige, så er man nødt til at tage det op til revision.«

Ikke mindst fandt grevinde Alexandra også ud af, at hun var blevet bedraget på flere måder gennem deres otte år lange ægteskab.

Kun få dage efter udmeldingen om skilsmissen, stod Martin Jørgensen frem som par med den tidligere 'X Factor'-værtinde Eva Harlou.

For trods hans ene side som betænksom papfar for hendes sønner, grev Nikolai og grev Felix, så tegnede der sig altså endnu en side som hyppig natklubgæst, økonomisk svindler og utro ægtemand.

Og nu vil grevinden altså have de knap 5,5 millioner kroner, som gælden fra Martin Jørgensen – der gennem flere år har arbejdet i sin far Jørgen Jørgensens filmselskab JJ Film – beløber sig til.

»Det bliver interessant at se, hvor det ender, men man må formode, at Martin er et kapitel, grevinde Alexandra helst vil glemme. Derfor gør hun det. Hun vil have sine penge, så hun kan få lukket det kapitel af sit liv,« har B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, sagt om den sag.