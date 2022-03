Dronningens tidligere livvagt, Torben Vigh, fortæller i ny bog om en voldsom episode med en gal kvinde, der jagtede Dronningen.

B.T. og Ekstra Bladet skrev dengang om den voldsomme episode som var forsidestof for knap 30 år siden. 'Margrethe overfaldet' og 'Margrethe på flugt fra gal kvinde' stod der på avisernes spiseseddeler.

Nu fortæller Torben Vigh, hvad der i virkeligheden skete den dag i maj 1993.

»Allerede ved Dronningens første besøg bemærkede jeg en kvinde, der fulgte efter mig, da jeg havde cirkuleret i nærheden af den opgang, hvor Dronningen var gået ind,« fortæller Vigh i bogen 'Mine 30 år som livvagt'.

Dronning Margrethes livvagt fortæller nu om sin tid i Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethes livvagt fortæller nu om sin tid i Kongehuset. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 53-årige dronning var på besøg på Galerie Metal i Nybrogade i København.

»På et tidspunkt blev kvindens tilstedeværelse så besynderlig, at jeg konfronterede hende. Hun fortalte så, at hun 'kontrollerede' min færden. Da min kollega, som denne dag var 'etter' og jeg var 'toer', efterfølgende ekskorterede Dronningen til Nybrogade på sit næste stop, fik jeg en snak med kvinden og forklarede, at jeg var politimand, viste hende mit politiskilt og bad hende stoppe med at følge efter mig,« skriver Vigh.

Men kvinden troede ikke på, at Vigh var livvagt og mistænkte Vigh for at tale spansk i sin livvagtradio.

»Jeg kunne jo godt regne ud, at kvinden var lidt forstyrret, men da min kollega ikke vidste, hvordan hun så ud, ville jeg assistere ham ved at skærme døren foran forretningen. Samtidig satte kvinden i løb, angivelig fordi hun troede, at jeg ville pågribe hende, og resultatet blev, at hun styrede direkte mod indgangsdøren, snublede og havnede på maven halvt inde i lokalet i Galerie Metal,« fortæller Torben Vigh.

Dronning Margrethe i 1994. Foto: AFP Vis mere Dronning Margrethe i 1994. Foto: AFP

Efter episoden fik livvagterne kritik for ikke at have været vågne nok.

Torben Vighs bog, 'Mine 30 år som livvagt' er netop på forlaget 'Lindhardt og Ringhof'.