Efter corona-pandemien har taget fat, er håndsprit blevet en eftertragtet vare, og mange steder melder om udsolgt. Der er dog ét sted, hvor det stadig er muligt at finde rensegel.

Prinsesse Nathalie, som er en meget ivrig rytterske, står nemlig med sit firma Nathalie Horse Care bag en håndsprit, som kom på markedet for et par år siden. Den er tiltænkt folk i stalde, som ikke har let adgang til at vaske fingre.

I disse tider er det dog mere en skræk for beskidte staldfingre, som får folk til at købe rensegelen Nathalie Horse Care Clean. Det fortæller Helle Kristiansen, medindehaver af mærket.

»Vi har oplevet en helt enorm efterspørgsel. Det er helt vildt.«

Hun forklarer, at selvom de har været udsolgt et par gange, tror hun ikke, at den brede befolkning har fået øjnene op for deres håndsprit.

»Jeg tror mest, det er hestemennesker eller nogle, der kender en hesteperson, som har fået at vide, at vi sælger det her, men det tæller selvfølgelig også en hel del landet over.«

Indtil videre har Nathalie Horse Care været lavet til hestebranchen, men Helle Kristiansen ville til dels ønske, at de gjorde forretninger med sundhedsvæsenet.

»Altså, hvis jeg kunne, ville jeg køre et helt læs over på et sygehus eller til et plejehjem, men indtil videre er det ikke den branche, vi er i.«

Helle Kristiansen siger videre, at der indtil videre har været parfume i deres produkt, men da der nu er opstået en ny efterspørgsel, har de valgt at lave et produkt uden parfume i. Det vil blive produceret i næste uge.

Verden er en anden i dag på grund af coronaudbruddet, og det prøver de fra Nathalie Horse Care at efterkomme. Helle Kristiansen fortæller, at både hun og prinsesse Nathalie, der er dansk landstræner for dressurholdet, er meget bekymrede for situationen.

»Det er en skræmmende situation. Prinsessen er også meget nervøs. Hun er selvfølgelig i Tyskland, men hun går meget og ser på, om OL bliver aflyst,« siger Helle Kristiansen.

Trods deres håndspritsproduktion frygter de stadig, at pandemien vil få konsekvenser for forretningen.