Mange kongelige og kendte holder af den schweiziske skisportsby Verbier, der skal være hjemby for kronprinsesse Mary og kronprinsparrets fire børn de næste tre måneder.

Det kan den danske mangemillionær Lars Tvede tale med om. Han har gennem mange år ejet en skihytte i byen, og en dag fik han uventet den britiske prins Andrew på besøg til aftensmad.

»Verbier er total dressdown. Når man går ud i byen, så kan du ikke se forskel på, om du sidder ved siden af en milliardær eller en taxachauffør, for folk er bare totalt uformelle. Og det har givet en meget speciel stemning, som man godt kan lide,« siger Lars Tvede og tilføjer:

»I de 20 år, jeg har boet her, har jeg lavet utrolig mange forretninger i Verbier. Man siger til nogen, at man har en idé, og så siger de: 'Jamen, jeg spiser middag med en, der kunne være interesseret – kan du ikke lige komme med, så kan vi snakke om det?'«

Lars Tvede er i dag gift med Pernille Vermund. Hun er er dog ikke en ligeså habil skiløber som ham, afslører han. Foto: Nils Meilvang

Og det var netop sådan et møde, der resulterede i den sjove episode, der opstod for fire-fem år siden, mens Lars Tvede stadig var sammen med sin ekskone, spanske Itziar.

Ekskonen ville gerne invitere den marketingansvarlige for Formel 1 til middag.

»Men min ekskone kunne ikke huske, hvad han hed. Og så sagde hun, at hun gerne ville invitere: ’Hvad er det nu han hedder og hans kone Sarah til middag’. Og det sagde hun så til en af vores venner,« siger 62-årige Lars Tvede, der i dag er gift med den 18 år yngre politiker Pernille Vermund, der er formand for Nye Borgerlige.

Vennen skulle mødes med ’personen, der havde en kone ved navn Sarah’ om aftenen og sagde, at han ville spørge, om de ville komme.

Kronprinsparret har mange gange tidligere været på ferie i Verbier. Foto: Maxime Schmid

»Næste morgen ringede han og fortalte, at de gerne ville komme, og at de ville gerne have deres børn med, og børnene ville gerne have deres venner med. Så de spurgte, om de kunne komme allesammen – omkring syv personer?,« siger Lars Tvede, der på dette tidspunkt altså stadig ikke vidste, hvem der var tale om.

Men det fandt han så ud af senere.

»Senere på dagen ringer det på døren, og da jeg åbner, står der en mand og spørger, om det er her, 'The Duke' skal spise middag,« fortæller Lars Tvede.

Lars Tvede grublede lidt over, at ’The Duke’ betyder greve:

Lars Tvede har i mange år haft en skihytte i Verbier. Han er vild med at stå på ski. Foto: Privatfoto

»Så jeg stirrer måbende og siger 'The Duke'?, og manden svarer 'The Duke of York, prince Andrew'. 'Nå ja', siger jeg så, 'det er den vej, de skal komme ind',« siger han.

Få timer senere kom både prins Andrew, hans ekskone Sarah Ferguson, deres to døtre og nogle af døtrenes venner på besøg.

»Men det var slet ikke dem, vi havde inviteret, troede vi,« griner Lars Tvede og tilføjer, at aftenen dog blev ’skidehyggelig’.

Men faktisk var det måske ikke så overraskende, at den britiske prins kom forbi. Prins Andrew og hans ekskone Sarah Ferguson, hertuginden af York, har i mange år haft en skihytte i Verbier.

På bagsiden af skolen, hvor kronprinsparrets børn skal gå, er der en fin legeplads. Foto: Silla Bakalus

Faktisk ligger den kun tre huse fra Lars Tvede hus, der dog nu er til salg. Den danske mangemillionær har nemlig købt en anden skihytte.

Prins Andrew er de seneste måneder blevet trukket ind i skandalen om den dømte og nu afdøde amerikanske sexforbryder og erhvervsmand Jeffrey Epstein.

En kvinder ved navn Virginia Roberts anklager blandt andet prins Andrew for at have haft sex med hende, da hun var sexslave for Epstein.

Og sagen blev kun værre, da prins Andrew i et interview med BBC kom med flere bizarre forklaringer og ikke viste sympati med ofrene. Prins Andrew blev sidenhen fritaget for sine officielle kongelige forpligtelser.

Prins Andrew og hans ekskone Sarah Ferguson er faste gæster i Verbier. En dag kom de forbi til middag hos Lars Tvede. Foto: ARCIERI

Lars Tvede har ingen kommentarer til sagen om prins Andrews forhold til den afdøde erhvervsmand Jeffrey Epstein.

»Jeg kender jo ikke rigtig noget til den, og jeg aner ikke, hvad hans rolle er i den, så jeg synes ikke, jeg skal have nogen mening om den,« siger han.

Men han vil gerne fortælle lidt om, hvordan han opfatter prins Andrew som person.

»Han er utrolig vidende og meget engageret i historie og politik og i, hvad der sker internationalt, hvad der vel også er naturligt for den rolle, som kongehuset har, hvor de skal repræsentere England,« siger Lars Tvede.