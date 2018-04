Især i de første år, hvor Bjørn Nørgaard og regentparret holdt møder for at diskutere udformningen af deres gravmæle, var det prinsen, som viste det største engagement, fortæller billedhuggeren Bjørn Nørgaard i et interview i Politiken.

»Dronningen er ligesom jeg opvokset i en protestantisk kultur, og vi er ikke opvokset med gravmæler på den måde. Min oplevelse var, at det i de første år, hvor jeg kom med skitser og forslag, i høj grad var ham, som var den drivende kraft«, siger han blandt andet.

I begyndelsen af ugen meddelte hoffet, at det knap 30 millioner dyre gravmæle nu er opstillet i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke.

Prins Henrik besluttede i sidste fase af sit liv, at han alligevel ikke ville gravlægges i domkirken, men at hans aske skulle spredes over dels danske farvande og dels i Fredensborgs Slotshave, da han var utilfreds med den rolle, han havde fået i det danske monarki.

I glassarkofagen ligger regentparret imidlertid skulder ved skulder, i fuld figur og blæst i glas.

»Prinsen havde som regel en masse kommentarer. Han ville ikke have, at de bare skulle gemmes væk, og det måtte gerne signalere: Vi har været her. Tak«, siger Bjørn Nørgaard.

På det tidspunkt hvor Bjørn Nørgaard fik at vide, at prins Henrik havde truffet sin beslutning, var arbejdet med gravmælet så fremskredent, at det ikke kunne ikke ændres, forklarer han.