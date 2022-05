Herrens veje er uransalige.

Og måske var det derfor, at en mand forklædt som præst 26. april fik held til at snige sig ind på dronning Elizabeths primære residens, Windsor Slot.

Her havde han held til at tilbringe hele natten, før han – blot tre timer før dronning Elizabeth vendte hjem – blev afsløret som en fusker.

»Han sagde, at hans navn var fader Cruise, og han påstod at være en ven af slottets bataljonspræst, Matt Coles,« fortæller en ikke navngiven kilde til britiske TalkTv. Det skriver Page Six.

»Han blev inviteret ind og tilbudt mad i officerernes kantine.«

Det stoppede dog ikke her, for i løbet af et par timer drak 'præsten' sammen med officererne i deres bar, hvor han fortalte historier fra sit liv, som blandt andet bød på en udsendelse til Irak.

Soldaterne nød, ifølge kilden, 'præstens' selskab, men blev alligevel mistænksomme, da han blandt andet begyndte at tale om et tidligere job som katapultsæde-pilot.

Alligevel var det først klokken 09.20 lokal tid, at slottet kontaktede politiet.

Overfor Harpers Bazaar bekræfter Thames Valley Politi, at de fik en anmeldelse fra Windsor Slot.

»Vi fik en anmeldelse om en indtrængende person i Victoria-barrakkerne på Sheet Street i Windsor klokken 09.20 om onsdagen. Betjentene kom til stedet og fjernede personen fra barakken. Yderligere håndtering af situationen var ikke nødvendig,« lyder det.

Dronning Elizabeth var ikke på residensen, da hun fejrede sin 96-års fødselsdag på Sandringham.

En talsmand fra forsvarsministeriet fortæller, at der bliver set med stor alvor på situationen, og der er sat en større undersøgelse i gang, hvor vagter og medarbejdere interviewes, mens overvågningsbånd ses igennem.

»Hæren ser med ekstremt stor alvor på dette sikkerhedsbrud, og det vil blive grundigt efterforsket og have topprioritet. Men da denne hændelse nu er en del af en større efterforskning, vil det være upassende at komme med yderligere kommentar.«

Historien melder intet om, hvorvidt det var altervin, som 'præsten' og officererne drak.